Ціни на золото зростають, оскільки долар падає перед протоколом ФРС

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у середу, продовжуючи недавній відскок, оскільки долар відступив в очікуванні нових сигналів щодо процентних ставок в США, особливо з протоколів засідання Федеральної резервної системи наприкінці січня.

Тим не менш, жовтий метал залишався здебільшого у торговому діапазоні від $2000 до $2050 за унцію, встановленому минулого місяця, оскільки перспективи золота були затьмарені перспективою тривалого періоду високих стаок у США.

О 07:21 EET спотове золото зросло на 0,3% до $2029,89 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні зросли на 0,1% до $2040,75 за унцію .

Тепер основну увагу зосереджено на протоколах січневого засідання ФРС, щоб отримати більше інформації про можливу траєкторію відсоткових ставок у США.

Центральний банк зберіг ставки на стабільному рівні під час засідання, але значною мірою применшив очікування швидкого зниження процентних ставок.

З того часу низка вищих, ніж очікувалося, показників інфляції у США призвела до того, що ринки ще більше зменшили перспективу скорого зниження ставок, що, своєю чергою, чинило серйозний тиск на ціни на золото.

На початку лютого жовтий метал ненадовго прорвався нижче за рівень у 2000 доларів за унцію, але побачив сильний відскок від двомісячних мінімумів.

Крім протоколів ФРС у середу, увага також зосереджена на виступах низки чиновників ФРС цього тижня, у тому числі Рафаеля Бостіка та Мішель Боуман, які входять до комітету банку зі встановлення ставок.

Вищі ставки в США не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Але враховуючи, що в 2024 році ставки в США, як очікується, зрештою впадуть, ціни на золото та інші метали, швидше за все, побачать значне зростання, зазначають аналітики Goldman Sachs у замітці цього тижня.

Ціни на інші дорогоцінні метали також зросли у середу. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до $913,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до $23,192 за унцію. Обидва метали також зазнавали збитків у 2024 році.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в середу, продемонструвавши сильне зростання за ніч і досягнувши тритижневого максимуму після вжиття заходів стимулювання з боку провідного імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні зросли на 0,4% до $3,8712 за фунт.

Центральний банк Китаю у вівторок знизив відсоткові ставки сильніше, ніж очікувалося, тоді як Пекін також оголосив про низку заходів підтримки, спрямованих на слабкий ринок нерухомості країни, у спробі підтримати економічне зростання.

Крім того, офіційні дані показали значне зростання споживчих витрат та попиту на поїздки під час святкування місячного Нового року, що вселяє надії на відновлення споживання у Китаї, що є ключовим чинником економіки.