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Азіатські акції коливаються в очікуванні нових сигналів за процентними ставками; Китай продовжує відновлення

08:31 21.02.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій у середу знизилися, слідуючи за нічною слабкістю на Волл-стріт, оскільки настрої до ризику коливалися напередодні нових сигналів від Федеральної резервної системи та ключових звітів від гіганта штучного інтелекту NVIDIA Corporation.

Однак на китайських ринках спостерігалося тривале зростання у міру подальшого відновлення після п'ятирічних мінімумів. Більш значне, ніж очікувалося, зниження процентної ставки Народним банком Китаю у вівторок також надало певну підтримку.

Індекси Волл-стріт закрилися зниженням у вівторок, у той час як ф'ючерси на азіатських торгах у середу впали, оскільки деяка невизначеність напередодні квартального прибутку виробника чіпів Nvidia викликала сильну дозу фіксації прибутку в технологічному секторі.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 втратили майже 0,3%. Ф'ючерси на Dow Jones подешевшали на 0,1%. У центрі уваги також були протоколи засідання ФРС наприкінці січня, які, як очікується, дадуть більше інформації про плани банку щодо процентних ставок.

В Азії японський індекс Nikkei 225 впав на 0,4%, продовжуючи падіння третю сесію поспіль після того, як на початку цього місяця індекс піднявся до 34-річного максимуму. Акції технологічних компаній впали найбільше: акції виробників чіпів та пов'язаних з ними чіпівмейкерів упали відповідно до одноденних втрат Nvidia.

Дані показали, що японський експорт у січні зріс набагато більше, ніж очікувалося, тоді як імпорт скоротився більше, ніж очікувалося.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,8%, також спостерігаючи значну фіксацію прибутку після досягнення рекордних максимумів на початку 2024 року. Акції гірничодобувних компаній, зокрема BHP Group Ltd, мали найбільшу вагу в індексі, слідуючи за зниженням цін на сировинні товари.

З іншого боку, акції Національного банку Австралії зросли на 1,1% до максимуму за 6,5 років на тлі вищого квартального прибутку.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали нейтральне відкриття.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,8%, а Shanghai Composite додав 0,9%, причому обидва індекси ще більше відірвалися від п'ятирічних мінімумів.

Настрої щодо Китаю посилилися завдяки офіційним даним, що свідчить про значне збільшення попиту на поїздки та витрат у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем, що породило надії на загальне відновлення витрат.

Зростання акцій материкового Китаю призвело до того, що індекс Hang Seng у Гонконгу піднявся на 1,9%. Більш значне, ніж очікувалося, зниження процентної ставки Народним банком у вівторок також зміцнило настрої щодо китайських ринків.

Акції більшості великих азіатських технологічних компаній зазнали втрат разом з американськими аналогами, при цьому інвестори стали виявляти велику обережність щодо цього сектора в очікуванні прибутку від Nvidia Corp в четвертому кварталі.

Ринки чекають, щоб побачити, чи зможе Nvidia виправдати прогнози про значне зростання доходів і прибутків, що, у свою чергу, ймовірно, стане фактором оптимізму щодо буму в технологіях, викликаного штучним інтелектом.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,3% на тлі падіння акцій великовагових технологічних компаній, а акції постачальників Nvidia Advantest Corp. та TSMC впали на 3,3% та 0,9% відповідно.
За матеріалами: investing.com
 

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