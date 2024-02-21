Американські індекси закрилися зниженням, напередодні звіту Nvidia

Американські акції у вівторок закрилися зниженням, при цьому Nasdaq продемонстрував найбільше зниження, оскільки виробник чіпів Nvidia впав перед довгоочікуваним звітом про прибутки та збитки, тоді як зростання Walmart стримувало втрати індексу Dow Industrials.

Акції виробника чіпів Nvidia впали на 4,35%, це найбільше денне відсоткове падіння з 17 жовтня, у той час як ширший індекс напівпровідників Філадельфії знизився на 1,56%.

Інвестори стурбовані тим, чи виправдають квартальні результати Nvidia, які вийдуть після закриття ринків у середу, її високу оцінку, яка нині становить трохи більше 32, і чи продовжать підживлювати божевілля покупок навколо штучного інтелекту (ШІ).

Бети, розігріті гайпом щодо ШІ, допомогли Nvidia стати третьою компанією за вартістю акцій в США, що торгується на Уолл-стріт, і нещодавно витіснити Tesla.

"Ціни на нього бездоганні, і що б вони не говорили, вони, ймовірно, збираються отримати від нього гроші", - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors у Бока-Ратон, Флорида.

«Хоч би що вони говорили, трейдери збираються фіксувати прибуток, керуючі активами збираються відрізати частину своєї основної позиції та зафіксувати деякий прибуток, і дещо з цього відбувається навіть сьогодні, а не завтра».

Акції Super Micro Computer, які зростали останніми тижнями, оскільки акції отримали бенефіт від штучного інтелекту, впали на 1,96%. Це друге зниження поспіль, після падіння майже на 20% п'ятницю, щоб зафіксувати дев'ятисесійну смугу перемог.

Індекс S&P 500 втратив 30,06 пунктів, або 0,60%, і закрився на позначці 4975,51 пунктів, а індекс Nasdaq Composite втратив 144,87 пунктів, або 0,92%, до 15630,78 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones впав на 64,19 пунктів, або 0,17%, до 38,56,80.

Walmart закрився на рекордно високому рівні і показав найкращий результат в індексі Dow Industrials після того, як американський роздрібний гігант прогнозував продаж у 2025 фінансовому році багато в чому вище за очікування Волл-стріт і підвищив свої річні дивіденди на 9%.

Індекс споживчих товарів S&P 500, до якого входить Walmart, зріс на 1,13%, ставши єдиним лідером серед 11 основних секторів S&P, тоді як падіння інформаційних технологій на 1,27% було найслабшим.

Акції Home Depot, що входить до складу Dow, коливалися між скромними прибутками та втратами, а потім закрилися у плюсі на 0,06% після того, як рітейлер товарів для дому прогнозував результати за весь рік нижче за оцінки аналітиків.

Тижневе ралі на Волл-стріт минулого тижня зупинилося, оскільки вищі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США відсунули на задній план очікування ринку щодо термінів зниження ставок Федеральною резервною системою.

Зниження ставки очікується в червні, на думку незначної більшості економістів, опитаних Reuters, які також наголосили на ризику подальшої затримки першого зниження.

Цього тижня інвестори також очікують на публікацію протоколу останнього політичного засідання ФРС, а також коментарів низки представників центрального банку.

Акції виробника смарт-телевізорів Vizio підскочили на 16,26% після того, як Walmart заявив, що придбає компанію за 2,3 мільярда доларів.

Акції DFS зросли на 12,61% на тлі планів споживчого банку Capital One, який підтримує Уоррен Баффет, придбати американського емітента кредитних карток за 35,3 мільярда доларів. Акції Capital One зросли на 0,12%.

На NYSE емітенти, що падають, перевищували за чисельністю зростаючі у співвідношенні 1,4 до 1, тоді як на Nasdaq падаючі акції перевищували зростаючі у співвідношенні 1,9 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 29 нових 52-тижневих максимумів та 3 нових мінімуми, а індекс Nasdaq зафіксував 111 нових максимумів та 95 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,67 млрд акцій порівняно з 11,64 млрд ковзних середніх за останні 20 сесій.