Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Реєстр власників банківських рахунків і комірок планують створити в Україні - Матриця реформ

 

Матриця реформ, підготовлена Кабінетом Міністрів у співпраці зі Світовим банком і представлена Міністерством фінансів, передбачає створення Реєстру власників і бенефіціарних власників банківських і платіжних рахунків, а також банківських комірок, свідчить документ, оприлюднений Міністерством фінансів у вівторок.

Згідно з Матрицею реформ у частині фінансових послуг, також планується оновити законодавство для продажу державних банків і скорочення "поганих" кредитів за рахунок дозволу ринкової оцінки NPL і подальшої торгівлі ними.

Серед інших завдань - під'єднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), оцінка якості активів банківського сектору, ухвалення закону про посилення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і приведення законодавства й нормативних актів у відповідність до стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і норм Європейського Союзу.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України 14 лютого презентував Матрицю реформ, що передбачає систематизацію всіх реформ і зобов'язань, аналіз необхідних змін і планування їх упровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю стану виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах і вчасне реагування, а також підзвітність перед суспільством і міжнародними партнерами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4756
  0,1909
 0,50
EUR
 1
 41,5421
  0,3018
 0,73

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес