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Долар дешевшає до євро, стабільний щодо єни та фунта
14:25 20.02.2024 |
Долар США дешевшає в парі з євро на торгах у вівторок, стабільний щодо єни та фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.
Увага трейдерів спрямована на публікацію протоколу січневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), за підсумками якого американський ЦБ дав зрозуміти, що базова відсоткова ставка, ймовірно, досягла пікового рівня. Протокол буде опубліковано в середу о 22:00 мск.
Минулого тижня DXY підскочив майже на 1% через перегляд прогнозів для траєкторії ключової процентної ставки в США. Після сильних статданих і "яструбиних" заяв представників Федрезерву ринок прогнозує, що перше зниження ставки в Штатах відбудеться в червні, а не в березні, як очікувалося раніше.
Наразі трейдери оцінюють у 91,5% ймовірність того, що ФРС залишить ставку на поточному рівні в 5,25-5% річних у березні, за даними CME FedWatch.
Пара євро/долар за даними на 14:05 кв торгується на рівні $1,0802 порівняно з $1,0781 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2594 проти $1,2595 за підсумками торгів у понеділок.
Глава Банку Англії Ендрю Бейлі зазначив "надихаючі сигнали" у важливих складових інфляції.
Виступаючи на слуханнях у казначейському комітеті Палати громад Великої Британії у вівторок, Бейлі заявив, що Банку Англії не потрібно чекати сповільнення темпів інфляції до 2-відсоткового цільового показника, щоб розпочати зниження базової процентної ставки.
Інфляція в Британії сповільнювалася "дуже швидко", зазначив Бейлі, додавши, що він хоче бачити більше прогресу в плані ослаблення темпів зростання цін у сфері послуг, темпів підвищення зарплат і ситуації на ринку праці. "Я очікую більш стійкого прогресу за цима трьома напрямами. Я думаю, ми вже бачимо надихаючі сигнали тут", - сказав Бейлі, якого цитує газета Financial Times.
Курс долара в парі з єною у вівторок становить 150,2 єни проти 150,13 єни на закриття попередньої сесії.
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