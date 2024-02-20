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НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,4662 грн/$1
12:39 20.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 лютого 2024 року.
|Показник
|19.02.2024
|20.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.2798
|38.4662
|0,49
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 лютого - 38,2847 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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