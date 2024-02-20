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АНАЛІТИКА

Європейські акції різноспрямовані; Barclays сяє після перезавантаження та викупу акцій

12:30 20.02.2024 |

Фінанси

 

У вівторок європейські фондові ринки торгувалися різноспрямовано, оскільки інвестори засвоїли сильніше, ніж очікувалося, зниження базової кредитної ставки в Китаї на тлі побоювань уповільнення зростання, що зберігаються, в той час як акції Barclays злетіли після оголошення про перегляд стратегії.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,1%, а CAC 40 у Франції торгувався на 0,1% вище.

Настрої в Європі у вівторок залишаються слабкими, оскільки інвестори продовжують турбуватися з приводу уповільнення економічного зростання та побоювань, що Європейський центральний банк, а також Федеральна резервна система США утримуватимуть процентні ставки на підвищених рівнях довше, ніж здавалося ймовірним на початку року.

Рішення Народного банку Китаю знизити базову ставку за 5-річними кредитами, яка використовується для визначення ставок за іпотечними кредитами, більше , ніж очікувалося, на 25 базисних пунктів до 3,95%, надало деяку підтримку, але залишаються труднощі, з якими азіатський гігант стикається на своєму важливому ринку нерухомості.

У списку європейських економічних даних буде опубліковано дані щодо рахунку поточних операцій єврозони за грудень, але більшість очей, ймовірно, буде прикута до публікації узгоджених даних із заробітної плати за четвертий квартал, враховуючи важливість, яку ЄЦБ надає зростанню заробітної плати у своїх спробах стримати інфляцію.

У вівторок у центрі уваги опинилася компанія Barclays, акції якої злетіли на 6% після того, як британський кредитор повідомив про чисті збитки у четвертому кварталі у розмірі 111 мільйонів фунтів стерлінгів (1 долар США = 1,2591 долара США) одночасно оголосивши про масштабну стратегічну перебудову, включаючи суттєве скорочення витрат, продаж активів та реорганізація бізнес-підрозділів.

Банк оголосив про додатковий викуп акцій на суму 1 мільярд фунтів стерлінгів, а також пообіцявши повернути акціонерам 10 мільярдів фунтів стерлінгів у період з 2024 по 2026 рік за рахунок дивідендів та зворотного викупу акцій.

Акції InterContinental Hotels Group впали на 0,4%, незважаючи на те, що компанія заявила, що розраховує повернути акціонерам понад $1 млрд цього року, включаючи $800 млн у вигляді зворотного викупу акцій, після повідомлення про сильні результати в 2023 року.

Автомобільний сектор, ймовірно, також опиниться в центрі уваги після того, як дані показали, що продаж нових автомобілів в Європейському Союзі зріс на 12,1% у річному обчисленні в січні, чому сприяло двозначне зростання в Німеччині та Італії.
За матеріалами: investing.com
 

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