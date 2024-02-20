Ціни на золото вагаються, оскільки проблеми зі зниженням ставок зберігаються

Ціни на золото на азіатських торгах у вівторок трималися у вузькому діапазоні на тлі побоювань з приводу високих процентних ставок у довгостроковій перспективі, в той час як ринкові канікули в США також не дали негайних торгових сигналів.

Жовтий метал знайшов деяку підтримку на рівні $2000 за унцію, різко відновившись із двомісячного мінімуму за останні дві сесії.

Але відновлення, як і раніше, дозволяє золоту комфортно перебувати в торговому діапазоні $2000-2050, встановленому протягом більшої частини 2024 року.

Спотові ціни на золото о 06:34 EET зросли на 0,1% до $2019,17 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні стабілізувалися на рівні $2030,20 за унцію.

Хоча посилення геополітичного протистояння на Близькому Сході, а також між Росією та Україною надало золоту деяку підтримку на останніх сесіях, зростання жовтого металу значною мірою стримувалося перспективою тривалого періоду високих відсоткових ставок у США.

Трейдери почали поступово оцінювати шанси на дострокове зниження відсоткових ставок ФРС після серії вищих, ніж очікувалося, показників інфляції у США за січень, тоді як деякі представники ФРС також застерігають від ставок на дострокове зниження ставок.

Вищі ставки не обіцяють нічого хорошого для недохідних активів, таких як золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Тим не менш, аналітики Citi вважають, що до 2025 року золото може злетіти до $3000 за унцію, особливо якщо центральні банки збільшать закупівлі дорогоцінних металів, інфляція сповільниться і якщо світова економіка набуде глибокої рецесії наступного року.

Проте короткострокові перспективи золота залишаються невизначеними, тоді як інші дорогоцінні метали також слабшають. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $903,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,1% до $23,023 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи впали у вівторок, не отримавши особливої підтримки з боку більшого, ніж очікувалося, зниження базової процентної ставки в Китаї, найбільшому імпортері.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,1% до $3,8087 за фунт.

Народний банк Китаю знизив свою базову базову ставку за п'ятирічними кредитами на 25 базисних пунктів, перевищивши очікування, до 3,95%, оскільки він зробив кроки щодо подальшого пом'якшення грошово-кредитних умов та підтримки відновлення економіки.

Але інвестори сумнівалися, що цей крок суттєво допоможе китайській економіці з огляду на те, що китайські відсоткові ставки знаходяться на рекордно низькому рівні протягом майже двох років.

Окрім побоювань економічної слабкості найбільшого у світі імпортера міді, Великобританія та Японія вступили в рецесію наприкінці 2023 року, що посилило побоювання з приводу уповільнення глобального економічного зростання, що ймовірно заблокує попит на мідь.