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Азіатські акції не отримали стимулу від зниженням процентних ставок Китаєм

08:05 20.02.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, збільшивши нещодавні втрати, оскільки постійні побоювання з приводу уповільнення економічного зростання та високих відсоткових ставок у США значною мірою компенсували сильніше, ніж очікувалося зниження базової кредитної ставки в Китаї.

Китайські ринки трохи впали після значного розчарування від прибутку після тижневих свят Місячного Нового року, тоді як більше, ніж очікувалося, зниження основної ставки за п'ятирічними кредитами не вселяло довіри.

Індекси «блакитних фішок» Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,3% та 0,1% відповідно, тоді як втрати акцій материкового Китаю призвели до падіння гонконгського індексу Hang Seng на 0,4%. Усі три індекси здебільшого залишалися в межах мінімуму 2024 року.

Народний банк Китаю знизив свою 5-річну LPR, яка використовується для визначення ставок за іпотечними кредитами, на 25 базисних пунктів більше, ніж очікувалося, до 3,95%, що ще більше посунуло ставку на рекордно низьку територію.

Але цей крок лише вказав на посилення монетарної підтримки китайської економіки і стався на тлі закликів інвесторів до Пекіна, що зростають, вжити більш цільових фіскальних заходів.

Китайські акції в 2023 році показали гірші результати в Азії і не побачили особливого поліпшення в 2024 році, на тлі побоювань щодо уповільнення відновлення економіки Китаю.

Побоювання щодо Китаю вплинули на настрої щодо ширших азіатських ринків.

Японський Nikkei 225 впав на 0,1%, відкотившись ще далі від 34-річних максимумів, а південнокорейський KOSPI втратив 1,1%, при цьому обидва індекси опинилися під тиском через падіння акцій технологічних компаній.

Технології були ключовим фактором недавнього зростання фондового ринку, особливо в США, оскільки ажіотаж навколо штучного інтелекту призвів до того, що в цей сектор кинулися трейдери. Але на цьому тижні ралі, заснованому на штучному інтелекті, пройде ключове випробування, пов'язане з прибутком NVIDIA Corporation за четвертий квартал, який знаходиться в центрі буму оцінки, викликаного штучним інтелектом.

Волл-стріт було закрито у понеділок на свято Дня президентів. Ф'ючерси на S&P 500, ф'ючерси Nasdaq 100 та ф'ючерси на Dow Jones впали приблизно на 0,3% на азійських торгах.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2%, оскільки протокол лютого засідання Резервного банку Австралії показав, що центральний банк розглядав можливість підвищення ставок на тлі постійних побоювань щодо стійкої інфляції.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття після того, як індекс поновив частину нещодавніх втрат у понеділок.

Більшість азіатських ринків все ще не оговталися від побоювань щодо високих процентних ставок у США на тривалий термін, особливо після серії високих показників інфляції. Декілька представників Федеральної резервної системи також дали зрозуміти, що банк в цілому схильний до збереження більш високих ставок у короткостроковій перспективі.
За матеріалами: investing.com
 

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