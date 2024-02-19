Гривневі вклади українців у банках зросли за рік на 21%, – голова НБУ

Протягом минулого року тривало зростання гривневих коштів фізичних осіб на рахунках банків: на 7,3% - за четвертий квартал та на 20,5% - за рік. Річний темп приросту роздрібних строкових депозитів став рекордним за понад десятиліття - 37,2%.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, коментуючи результати аналітичного огляду НБУ за четвертий квартал 2023 року.

"На початку 2024 року ми побачили абсолютно передбачувану сезонну картинку з відпливами коштів з рахунків фізосіб. Але вже у лютому зростання відновилося, тому жодних загроз для стабільності фондування банків немає", - зазначив Пишний.

За словами Пишного, рівень доларизації депозитів знижувався шостий квартал поспіль (до 31,5%) за рахунок активнішого приросту гривневих коштів.

"Враховуючи інфляційну динаміку, ставки за гривневими депозитами навіть після поступового зниження, дають змогу захистити кошти від інфляційного знецінення. Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу знизилися за рік на 2,3 в. п. (до 17,7% річних). Найпомітніше - за кредитами МСП", - зауважив Пишний.

Подібна динаміка спостерігалась і за кредитами фізособам - вартість за новими угодами знизилась на 2,5 в. п. за рік.

"Бачимо, що кредитоспроможний попит зростає, а банки бачать можливість його задовольнити", - додав голова НБУ.

Зокрема, з травня банки актуалізують розрахунок розміру операційного ризику. Також плануємо цього року визначити графік запровадження буферів консервації капіталу та системної важливості.