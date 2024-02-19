Долар США стабільний до євро, слабко дешевшає до єни та фунта

Долар США слабо змінюється в парі з євро на торгах у понеділок, водночас помірно дешевшає до єни та фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає менш як 0,1%. Минулого тижня індикатор зріс майже на 1% на сигналах стійкості інфляції в США.

Активність торгів у понеділок може бути нижчою за звичайну через те, що біржі США закриті у зв'язку зі святкуванням Дня президентів.

Пара євро/долар за даними на 14:03 EET торгується на рівні $1,0778 порівняно з $1,0779 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара зростає на 0,1% і становить $1,2613 проти $1,2601 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара в парі з єною знизилася на 0,1%, до 149,49 єни проти 150,20 єни на закриття попередньої сесії.

Як стало відомо минулого тижня, ціни виробників у Штатах у січні збільшилися на 0,3% порівняно з попереднім місяцем і на 0,9% у річному вираженні, причому зростання цін у помісячному вираженні стало максимальним за 5 місяців. Експерти, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували підвищення показників на 0,1% і 0,6% відповідно.

Сигнали стійкості інфляційного тиску в США змушують трейдерів переглядати прогнози щодо термінів пом'якшення політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Крім того, голова Федерального резервного банку (ФРБ) Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в п'ятницю, що американському ЦБ не слід поспішати зі зниженням базової процентної ставки. Раніше з аналогічними заявами виступила низка її колег.