Дебютний валютний своп із контролем ризиків укладено на Українській біржі

Клірингова організація "Розрахунковий центр із обслуговування договорів на фінансових ринках" (РЦ) як центральний контрагент і "Українська біржа" (УБ, обидві - Київ) як організатор торгівлі минулої п'ятниці забезпечили укладення першого валютного свопу з контролем ризиків.

"Минулої п'ятниці "Українська біржа" стала першим оператором ринку деривативів у країні, який запустив торгівлю свопами", - повідомляється на сайті УБ у понеділок.

РЦ уточнив, що перший валютний своп уклали державний Сенс Банк і Скай банк, а кліринг і розрахунки за першою частиною контракту відбулися того самого дня.

На біржі нагадали, що відповідні правила торгівлі деривативами на багатосторонньому торговельному майданчику (МТП) затвердила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у вересні минулого року, а про запуск торгів валютними свопами з поставкою базового активу USD-UAH та EUR-UAH було заявлено 22 листопада після занесення їх до списку МТП.

"На початковому етапі за рішенням НБУ до торгів будуть допущені лише банки, клієнтських операцій не передбачено, лише банки у власних інтересах", - зазначав голова правління РЦ Олег Ткаченко на презентації нового інструменту.

Валютний своп - це поставочний деривативний контракт грошового ринку, умови якого передбачають продаж іноземної валюти зі зворотною купівлею на певну дату в майбутньому. Кліринг і розрахунки за контрактом проводить РЦ як центральний контрагент. Він гарантує своєчасне і в повному обсязі виконання умов свопу або, завдяки гарантійному забезпеченню, виплату сумлінній стороні компенсації (у вигляді штрафу), покликаної покрити можливі втрати, пов'язані з невиконанням перед нею зобов'язань за свопом.

Глава РЦ уточнював, що як забезпечення прийматимуть гривню, долар, євро та ОВДП, але не всіх ISIN, а тих, які погодить спеціальна робоча група.