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Європейські акції падають; Santander докладно розповів про новий викуп акцій
12:58 19.02.2024 |
Європейські фондові ринки в понеділок торгувалися трохи нижче, розпочавши новий тиждень у стриманій манері, але іспанський банківський гігант Santander став лідером після оголошення нового зворотного викупу акцій.
О 10:15 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,1% .
Новий тиждень розпочався на негативній ноті, втративши частину досягнень попереднього тижня, оскільки інвестори консолідуються у слабких торгах з американськими інвесторами, які, ймовірно, нудьгуватимуть через свято Дня президентів.
У понеділок економічні дані також практично відсутні: пізніше під час сесії з'являться лише дані про реєстрацію нових автомобілів за січень у більшості європейських країн.
Більший інтерес представлятиме публікація оперативних індексів ділової активності, що вийдуть цього тижня, а також дослідження ділових та споживчих настроїв, які мають дати уявлення про стан економіки регіону, оскільки інвестори очікують, що Європейський центральний банк почне знижувати процентні ставки цього року, щоб допомогти відновленню.
Цього тижня також буде багато виступаючих від ЄЦБ, включаючи президента Крістін Лагард на прес-конференції Єврогрупи у п'ятницю.
Центральний банк Китаю залишив ключову процентну ставку без змін, як і очікувалося, при цьому невизначеність щодо термінів пом'якшення політики Федеральною резервною системою обмежує простір Пекіна для маневру в галузі грошово-кредитної політики.
Раніше цього місяця центральний банк США зберіг відсоткові ставки без змін, але стійка інфляція призвела до того, що інвестори відкладають початок пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС як мінімум до середини року.
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