Ціни на золото знайшли підтримку вище $2000, але все ще знаходяться в діапазоні через проблеми з процентними ставками

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у понеділок, продовживши відскок від місячних мінімумів після недавнього прориву нижче за ключовий рівень підтримки, хоча побоювання щодо більш високих на тривалий термін у США утримували ціни в основному в діапазоні.

Жовтий метал ненадовго опустився нижче за $2000 за унцію на початку лютого, оскільки сильніші, ніж очікувалося, показники інфляції в США призвели до того, що трейдери значною мірою недооцінили перспективу дострокового зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Хоча золото знову піднялося вище за рівень підтримки протягом останніх двох сесій, воно, як і раніше, залишалося в основному в торговому діапазоні $2000-2050 за унцію, встановленому з середини січня. Жовтий метал з усіх сил намагається досягти успіху в умовах жорсткої інфляції в США та яструбиних прогнозів щодо відсоткових ставок.

Спотове золото о 07:37 EET зросло на 0,3% до $2019,95 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні зросли на 0,4% до $2031,15 за унцію.

Зміцнення долара чинило тиск на золото, оскільки долар залишався поблизу тримісячного максимуму після сильніших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції індексу цін виробників.

Дані були опубліковані лише через кілька днів після сильнішого, ніж очікувалося, показника інфляції індексу споживчих цін за січень. Стійка інфляція дає ФРС менше стимулів для негайного пом'якшення грошово-кредитної політики, про що останніми тижнями попереджали низка чиновників ФРС.

Наразі основна увага приділяється протоколам засідання ФРС наприкінці січня, щоб отримати більше інформації про відсоткові ставки. Під час засідання ФРС значною мірою знизила усі бети на дострокове зниження ставок.

Вищі ставки протягом тривалого часу не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Ця ідея чинила тиск на інші дорогоцінні метали. Ф'ючерси на платину впали на 0,3%, а срібло - на 1,3%.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали у понеділок, але зберігали сильне зростання порівняно з попереднім тижнем на тлі сподівань на покращення економічних умов у Китаї.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні впали на 0,4% до $3,8083 за фунт після зростання більш ніж на 4% попереднього тижня.

Дані, що показують зростання споживчих витрат у Китаї під час місячного Нового року, посилили надії на ширше відновлення економіки у найбільшому імпортері міді у світі.