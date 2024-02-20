Азіатські акції знижаються на тлі послаблення сподівань на зниження ставок; Китайські ринки відкрилися зростанням

Більшість азіатських акцій у понеділок трималися у вузькому діапазоні, слідуючи за слабкістю Волл-стріт, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції посилили побоювання з приводу високих процентних ставок на тривалий термін у США.

Індекси Уолл-стріт впали в п'ятницю після того, як дані показали, що інфляція індексу цін виробників у США в січні зросла більше, ніж очікувалося. Дані, опубліковані лише через кілька днів після сильніших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції індексу споживчих цін, змусили трейдерів ще більше оцінити шанси на дострокове зниження процентних ставок Федеральною резервною системою цього року.

Ф'ючерси на S&P 500, Dow Jones і Nasdaq 100 незначно зросли на азіатських торгах, при цьому основна увага була приділена ключовим звітам про прибутки від NVIDIA Corporation і Walmart Inc, які мають вийти цього тижня. Ринки США мають залишатися закритими у понеділок у зв'язку з національним святом.

Китайські ринки відкрилися зростанням після тижневих канікул, але зростання було обмеженим. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,5% та 1% відповідно, відновлюючись після багаторічних мінімумів.

З іншого боку, індекс Hang Seng у Гонконгу показав найгірші результати в Азії, знизившись на 1,1% після того, як очікування поновлення роботи Китаю викликало сильне зростання в п'ятницю.

Офіційні дані, опубліковані минулого тижня, показали, що споживчі витрати різко зросли під час тижневих місячних новорічних канікул, а попит на поїздки перевищив рівень, що існував до COVID.

Але чи це було спалахом хвороби чи початком сильного відновлення, ще невідомо. Економічні дані, опубліковані перед святом, показали, що китайська економіка залишається під тиском слабкої ділової активності та дефляційної тенденції.

Цього тижня основна увага буде приділена базовій процентній ставці за кредитами Народного банку Китаю, яку, як очікується, центральний банк збереже незмінною на рекордно низькому рівні.

Інші азіатські ринки рухалися в діапазоні від флета до мінімуму. Японський Nikkei 225 упав на 0,3% на тлі деякої фіксації прибутку, але залишився в межах видимості рекордних максимумів.

Акції гіганта відеоігор Nintendo Co Ltd впали на 6,2% після того, як агентство Bloomberg повідомило про перенесення випуску наступниці своєї надзвичайно успішної консолі Switch з 2024 на 2025 рік.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився, а південнокорейський KOSPI виріс на 0,8%, чому сприяли, переважно, акції компаній-виробників мікросхем.

Акції виробника мікросхем пам'яті SK Hynix Inc зросли майже на 4%, ненадовго досягнувши рекордного рівня на ставках на те, що він отримає велику вигоду від буму у розробці штучного інтелекту протягом найближчих місяців.

Більшість бірж Південно-Східної Азії торгувалися без змін, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на приглушене відкриття, що відповідає обмеженим рухам у ширшій Азії.