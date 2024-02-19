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За тиждень НБУ продав 322 мільйони доларів на міжбанку
09:03 19.02.2024 |
За тиждень з 12.02, до 16.02 2024 року Національний банк продав 322,6 мільйона доларів, а купив - 0,3 млн.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 12 по 16 лютого Нацбанк продав 322,6 млн дол, що на 121,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 300 тис дол.
Загалом від початку року Нацбанк продав майже 3,2 млрд дол, тоді як купив майже 17.3 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
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