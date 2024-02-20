Індекси Волл-стріт впали, оскільки гарячі дані про ціни виробників обмежують бети на зниження ставок

Акції США впали в п'ятницю, при цьому Nasdaq показав найбільше зниження після того, як гарячіший, ніж очікувалося, звіт про ціни виробників підірвав надії на швидке зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Звіт Міністерства праці показав, що ціни виробників у січні зросли більше, ніж очікувалося, що посилює побоювання, що інфляція посилюється після кількох місяців охолодження. Після п'яти тижнів зростання поспіль усі три індекси показали тижневе зниження.

Дані можуть спонукати ФРС почекати, перш ніж знижувати ставки. Раніше, минулого тижня, гарячий звіт про споживчі ціни спровокував розпродаж на фондових ринках, хоча спад січневих роздрібних продажів у четвер породив надії на зниження ставок.

"Дані щодо інфляції безперечно змусять ФРС тримати паузу, принаймні, до літа", - сказала Керол Шляйф, директор з інвестицій сімейного офісу BMO. "Дані нерівні, це не пряма лінія".

Прибутковість казначейських облігацій різко зросла після звіту, оскільки трейдери зробили бети на те, що ФРС може відкласти перше зниження ставок до кінця червня.

«Тема «вище і довше» насправді є продовженням ринкового наративу про процентні ставки, - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments.

Два представники ФРС висловили обережність. Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив, що йому потрібно більше доказів послаблення інфляційного тиску, але він відкритий для зниження ставок у якийсь момент у найближчі кілька місяців. Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що є ще багато роботи, щоб забезпечити стабільність цін, незважаючи на значний прогрес.

Індекс S&P 500 втратив 24,18 пунктів, або 0,49%, і закрився на позначці 5 005,15 пунктів, а індекс Nasdaq Composite втратив 132,38 пунктів, або 0,83%, до 15 775,65 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones впав на 149,48 пунктів, або 0,39%, до 38 623,64.

Акції більшості компаній із великою капіталізацією впали: акції Meta Platforms впали на 2,2%, а індекс комунікаційних послуг S&P 500 упав на 1,56%.

Індекс S&P 500 закрився вище 5000, вчетверте цього року, завдяки сильним корпоративним доходам і зростаючому ентузіазму щодо штучного інтелекту.

Акції Applied Materials підскочили на 6,4% після того, як постачальник напівпровідникового обладнання спрогнозував виручку у другому кварталі, що перевищила очікування, на тлі високого попиту на передові чіпи, що використовуються в штучному інтелекті.

Акції Vulcan Materials додали 5,2% після прогнозу вищого річного прибутку, що сприяло зростанню індексу сектора матеріалів S&P 500.

Акції Roku впали на 23,8% після прогнозу великих збитків у першому кварталі, тоді як криптовалютна біржа Coinbase Global підскочила на 8,8%, опублікувавши перший квартальний прибуток з 2021 року.

Акції DoorDash впали на 8,1%, оскільки компанія-постачальник прогнозувала, що квартальний показник рентабельності виявиться нижчим за очікування через більш високі витрати на робочу силу.

На NYSE падаючі емітенти перевищували за чисельністю зростаючі в співвідношенні 1,7 до 1, а на Nasdaq падаючі емітенти перевищували за чисельністю зростаючі в співвідношенні 1,6 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 63 нових 52-тижневих максимуми та 3 нових мінімуми, у той час як Nasdaq зафіксував 225 нових максимумів та 66 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,18 млрд акцій порівняно з 11,65 млрд ковзних середніх за останні 20 сесій.