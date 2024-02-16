Долар стабільний до євро й фунта, помірно дорожчає до єни

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгом, помірно зростає до єни вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), практично не змінюється під час торгів. Водночас індикатор завершує в плюсі другий тиждень поспіль.

Напередодні долар подешевшав до більшості основних світових валют на даних про те, що роздрібні продажі в Штатах у січні впали на 0,8% проти попереднього місяця. Експерти в середньому очікували скорочення лише на 0,1%. Гірші, ніж очікувалося, статдані посилили сподівання ринку на те, що Федеральна резервна система (ФРС) США може розпочати зниження ставок найближчими місяцями.

Однак голова Федерального резервного банку (ФРБ) Атланти Рафаель Бостік заявив, що Федрезерв не поспішатиме з пом'якшенням грошово-кредитної політики на тлі сильного ринку праці та американської економіки загалом. Він також попередив, що наразі не можна з повною упевненістю сказати, що інфляція в Штатах стійко рухається до цільового рівня в 2%.

Пара євро/долар за даними на 13:52 EET торгується на рівні $1,0781 порівняно з $1,0773 на закриття попередньої сесії, євро додає менше ніж 0,1%.

Курс фунта до долара є на позначці $1,2598 проти $1,2599 за підсумками торгів у четвер.

Вартість долара в парі з єною зростає приблизно на 0,2% і є на рівні 150,18 єни проти 149,94 на закриття минулої сесії.

