Азіатські акції зростають; Японський Nikkei близький до рекордного зростання

Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, наслідуючи сильний рух на Волл-стріт, тоді як японський індекс Nikkei 225 продовжив впевнене зростання і тепер торгується в безпосередній близькості від рекордного максимуму.

Біржі Волл-стріт завершили нічну торгівлю зростанням, чому сприяв сильний підйом в енергетичному секторі на тлі відновлення нафтових цін. Дані, що показують несподіване падіння роздрібних продажів у січні, також породили деякі надії на швидке зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, хоча пізніші коментарі представників ФРС спростували це припущення.

Ф'ючерси на S&P 500 та Dow трохи впали на азійських торгах, а ф'ючерси на Nasdaq 100 зросли на 0,1%, оскільки акції технологічних компаній, як і раніше, підтримуються посиленням ажіотажу навколо розвитку штучного інтелекту.

Ця тенденція також позначилася на азіатських ринках, де технологічні біржі продемонстрували найбільше зростання. Гонконгський індекс Hang Seng та південнокорейський KOSPI додали 0,7%, а зростання технологічного сектора допомогло австралійському індексу ASX 200 піднятися на 0,5%.

Галас навколо штучного інтелекту зріс після того, як творець ChatGPT OpenAI представив нову платформу штучного інтелекту «Sora», яка здатна створювати докладні відеоролики на основі текстових підказок. Але програмне забезпечення все ще знаходиться на ранній стадії.

Акції виробників мікросхем, безперечно, найбільше сприяли цій тенденції: акції найбільших азіатських компаній, зокрема TSMC, найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем за обсягом виробництва, цього тижня зросли більш ніж на 10%. Акції також торгувалися близько до рекордно високого рівня на початку тижня.

Індекс Nikkei 225 о 04:13 EET дещо знизив своє попереднє зростання у п'ятницю, але все ще торгувався з підвищенням на 0,8% до 38 485,0 пунктів. Індекс знаходився на 34-річному максимумі і торгувався трохи нижче максимального рівня 38 915 пунктів.

Зростання було забезпечене в основному за рахунок акцій важковагових технологічних компаній, виробників мікросхем і суміжних з ними компаній на тлі ажіотажу, що триває навколо штучного інтелекту.

Але ширший спектр японських акцій також підтримали зростаючі ставки на те, що Банк Японії й надалі відкладатиме свої плани щодо підвищення відсоткових ставок, особливо після даних, які показали, що японська економіка несподівано вступила в рецесію у четвертому кварталі.

Ширший індекс TOPIX, у якому відсоток технологічних компаній нижче, ніж Nikkei, зріс на 1%.

Аналітики Citi заявили, що японські акції, ймовірно, продовжуватимуть зростати в 2024 році: індекс Nikkei, за прогнозами, досягне 45 000 пунктів, а TOPIX, ймовірно, досягне 3 100 пунктів, що передбачає потенціал зростання на 18% і 20% від поточних рівнів відповідно.

Ширші азіатські ринки також зросли. Акції Філіппін та Індонезії зросли на 0,4% кожна, у той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття.