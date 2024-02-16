Долар стабільний, трейдери зважують економічні дані, єна тендітна

У п'ятницю долар залишється стабільним, наближаючись до п'ятого щотижневого зростання поспіль, оскільки інвестори підбивають підсумки економічних даних та очікувань зниження ставок Федеральною резервною системою у червні, тоді як єна торгувалася на психологічно ключовому рівні 150 за долар.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести основних конкурентів, у п'ятницю зріс на 0,09% до 104,35, а в четвер знизився на 0,4%. Індекс, швидше за все, збільшиться на 0,2% за тиждень, вп'яте поспіль.

Долар впав у четвер після виходу змішаних економічних даних із США, при цьому роздрібні продажі в січні впали більше, ніж очікувалося, через зниження надходжень в автосалонах та заправних станціях.

Окремий звіт показав, що за тиждень, що закінчився 10 лютого, початкові заявки на отримання державної допомоги з безробіття впали на 8 000 до 212 000 з урахуванням сезонних коливань, що є ще одним свідченням того, що ринок праці США залишається напруженим.

"Ми побачили, як активність у США починає знижуватися, а динаміка долара бере перепочинок", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC в Сінгапурі.

«Сьогоднішній м'якіший прогноз щодо індексу цін виробників має призвести до зниження долара США. Але загальні очікування ринку щодо термінів першого скорочення ФРС та масштабів цього скорочення продовжуватимуть викликати волатильність на валютних ринках».

За даними CME FedWatch tool, низка сильних економічних даних спростувала всі давні очікування раннього і глибокого зниження ставок з боку ФРС: трейдери тепер оцінюють ймовірність зниження ставок у червні в 80%.

Спочатку ринки вважали березень відправною точкою циклу пом'якшення політики ФРС.

Трейдери тепер очікують на зменшення ставок цього року на 94 базисних пункти , що ближче до власного прогнозу ФРС про пом'якшення політики на 75 б.п., та значно нижче, ніж зниження ставок на 160 б.п., закладене ринками наприкінці 2023 року.

Президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік заявив у четвер, що, хоча центральний банк США досяг великого прогресу в зниженні інфляційного тиску, ризики, що зберігаються, означають, що він ще не готовий закликати до зниження відсоткових ставок.

"Ймовірно, ми незабаром обміркуємо слушний час для того, щоб грошово-кредитна політика стала менш обмежувальною", - сказав Бостік.

"Прямо зараз сильний ринок праці та макроекономіка дають можливість реалізувати ці політичні рішення без репресивної терміновості", - додав він.

Увага інвесторів була зосереджена на коментарях політиків: голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл має подати банківському комітету Сенату піврічний звіт про грошово-кредитну політику 7 березня.

Японська єна ослабла на 0,10% до 150,08 за долар, коливаючись близько позначки 150, рівня, який змушує ринок насторожитися щодо можливого втручання Банку Японії з метою ослаблення її валюти, а також нападок з боку офіційних осіб.

Єна, яка дуже чутлива до ставок США, перебуває під постійним тиском, оскільки інвестори знижують свої очікування щодо масштабів та темпів циклу пом'якшення політики Федеральної резервної системи. Азіатська валюта цього року впала на 6%.

"Зниження ефективності усних інтервенцій може вимагати від японських чиновників вживання конкретних заходів щодо уповільнення темпів девальвації JPY, якщо прибутковість казначейських облігацій США продовжить зростати", - сказав Кіран Вільямс, голова азійського валютного підрозділу InTouch Capital Markets.

Японія несподівано впала в рецесію наприкінці минулого року, поступившись титулом третьої за величиною економіки світу Німеччини і викликавши сумніви щодо того, коли центральний банк почне виходити зі своєї десятирічної надм'якої грошово-кредитної політики.

Тим часом євро впав на 0,07% до 1,0763 дол., тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2582 дол., знизившись на 0,14% за день.

Австралійський долар подешевшав на 0,20% до $0,651, а новозеландський долар знизився на 0,21% до $0,609.