Волл-стріт закрилася зростанням, оскільки спад роздрібного продажу вселяє надії зниження ставок

У четвер фондові індекси США закрилися зростанням, оскільки дані роздрібних продажів знизилися сильніше, ніж очікувалося, що дає надію на те, що Федеральна резервна система незабаром почне знижувати відсоткові ставки в найближчі місяці.

Звіт Міністерства торгівлі показав, що роздрібні продажі в США в січні впали на 0,8% через зниження продажів в автосалонах та на заправних станціях.

Ці дані змусили інвесторів менше хвилюватися через гарячіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції, які призвели до зниження акцій у вівторок.

"Інвестори радіють тому факту, що ми отримали слабкіший, ніж очікувалося, звіт з роздрібної торгівлі", - сказав Невілл Джавері, портфельний менеджер Allspring Global Investments. «Можливо, споживчий попит уповільнюється, можливо, це зводить нанівець вищий показник індексу споживчих цін, який ми бачили кілька днів тому».

"Це показує, що, можливо, економіка може бути трохи слабкою, і це свого роду погана новина, яка потенційно є хорошою, тому що це означає, що ФРС з більшою ймовірністю знизить ставки", - сказав Томас Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT.

За даними інструменту FedWatch Tool групи CME, ставки на зниження ставки як мінімум на 25 базисних пунктів у травні зросли до 40%, тоді як шанси на червень становили приблизно 79%.

Звіт Міністерства праці показав, що початкові заявки на отримання державної допомоги з безробіття за тиждень, що закінчився 10 лютого, склали 212 000, що нижче за передбачувані 220 000.

У п'ятницю звіт щодо індексу цін виробників (PPI) дасть більше інформації про економіку.

Індекс S&P 500 додав 29,05 пунктів, або 0,58%, завершивши торги на позначці 5 029,67 пунктів, а індекс Nasdaq Composite додав 47,03 пунктів, або 0,30%, до 15 906,17 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 350,07 пунктів, або 0,91%, до 38 774,73.

Акції Alphabet впали на 2,17% після того, як інвестиційна компанія Third Point розпустила свою частку у мегакапіталі.

Акції Apple опинилися під тиском, оскільки Berkshire Hathaway BRKa.N Уоррена Баффета скоротила свою велику частку у виробника iPhone, а Soros Fund Management повністю ліквідував свою частку. Але наприкінці торгів акції підскочили та закрилися зниженням лише на 0,1%.

Оптимізм інвесторів зріс, оскільки 80,3% компаній з індексу S&P 500 перевершили очікування на прибуток, як показали дані LSEG, перевищивши середньорічний показник у 76%.

Акції CBRE Group зросли на 8,5% після прогнозу річного прибутку, який значно перевищив прогнози, що призвело до зростання сектора нерухомості S&P 500.

Акції Wells Fargo підскочили на 7,2% після того, як банк повідомив, що Управління грошового контролера США скасувало дію наказу про згоду від 2016 року через неправомірні дії банку у сфері продажу.

Останнім часом відстаючі галузі, такі як комунальні послуги, матеріали та енергетика, досягли значного зростання. Індекс Russell 2000 компаній малої капіталізації також зріс на 2,3%.

Акції Cisco Systems впали на 2,43%, оскільки компанія оголосила про плани скоротити 5% своєї глобальної робочої сили та знизила цільовий річний дохід.

Акції Deere & Co, найбільшого у світі виробника сільськогосподарської техніки, втратили 5,2% після зниження прогнозу прибутку на 2024 рік. Акції West Pharmaceutical Services впали на 14,1% після прогнозу, що результати за весь рік виявилися нижчими за прогнози.

На NYSE число зростаючих емітентів перевищувало число знижуються у співвідношенні 5,3 до 1, а на Nasdaq число зростаючих емітентів перевищувало кількість знижуються у співвідношенні 2,4 до 1.

На біржах США з рук до рук перейшло 12,24 млрд акцій порівняно з 11,7 млрд ковзних середніх за останні 20 сесій.