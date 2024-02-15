Держава заборгувала банкам 7 мільярдів компенсації за програмою кредитів «5-7-9%»

Держава через брак бюджетних коштів близько 5 місяців не виплачує банкам компенсації процентів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". На початок 2024 року борг досягнув 7 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела.

Про припинення виплат виданню розповіли четверо банкірів та один урядовець на умовах анонімності.

Сума боргу становить 7 млрд грн на початок року, повідомили в Департаменты фінансової стабільності НБУ.

У січні Мінфін через через затримку міжнародної допомоги проводив лише пріоритетні видатки, тож борг перед банками продовжує накопичуватись.

На 181-й день прострочки (шість місяців) банки могли вимагати покриття цих процентів від підприємців - учасників програми "5-7-9". Тому уряд змінив правила і збільшив цей термін до девʼяти місяців.

Також в Кабміні розглядають зміну дизайну програми "5-7-9", зокрема, щоб сфокусувати її на окремих напрямках.