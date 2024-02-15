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Долар дешевшає до євро та єни, дорожчає до фунта після публікації слабких даних щодо ВВП Британії
14:52 15.02.2024 |
Долар США дешевшає до євро та єни на торгах у четвер, зміцнюється до фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.
Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0737 порівняно з $1,0729 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2550 проти $1,2566 за підсумками торгів у середу.
Статдані з Великої Британії, опубліковані в четвер, показали відчутніший, ніж очікувалося, спад в економіці країни, що трейдери сприйняли як сигнал про зростання ймовірність швидкого зниження ставки Банком Англії.
Британський ВВП у четвертому кварталі 2023 року скоротився на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомило Національне статистичне управління (ONS), яке представило попередні дані. Зниження ВВП відзначено за підсумками другого кварталу поспіль, що означає рецесію в економіці.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав спад на 0,1%, як і в третьому кварталі.
ВВП зменшився на 0,2% у річному вираженні після зростання на 0,2% у попередньому кварталі. Аналітики в середньому очікували підвищення на 0,1%.
Трейдери оцінюють у 70% ймовірність того, що британський ЦБ опустить базову відсоткову ставку в червні або раніше, тоді як до виходу даних про динаміку ВВП шанси на це оцінювали в 65%, пише газета Financial Times.
Наразі ринок цілком упевнений у тому, що Банк Англії знизить ставку тричі по 25 базисних пунктів (б.п.) цього року. До публікації статданих трейдери закладали можливість 2-3 знижень.
Тим часом президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард дала зрозуміти, що регулятор побоюється опустити ставки передчасно.
"Ми не хочемо ризикувати тим, що нам доведеться відкочувати зниження назад, оскільки це зведе нанівець усе, що ми вже зробили, і вимагатиме від нас зробити ще більше", - заявила вона під час виступу в Європарламенті в четвер.
Курс долара в парі з єною становить 150,06 єни проти 150,6 єни на закриття попередньої сесії.
Економіка Японії в четвертому кварталі 2023 року знизилася на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться в попередньому звіті уряду країни, опублікованому в четвер. Консенсус-прогноз експертів передбачав зростання ВВП Японії на 0,3%.
У третьому кварталі японська економіка знизилася на 0,8%. Спад протягом двох кварталів поспіль означає рецесію в економіці, що зафіксовано вперше за п'ять років.
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