Фінансові новини
- |
- 15.02.24
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,005 грн/$1
12:45 15.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 15 лютого 2024 року.
|Показник
|14.02.2024
|15.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.1767
|38.0050
|-0.45
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 15 лютого - 38,1734 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
ТОП-НОВИНИ
|Залужний очолює рейтинг довіри українців
|Ніхто не буде питати: Мін'юст хоче радикально мобілізовувати засуджених
|«Рамштайн»-19: партнери запустили коаліції ППО і дронів
|Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на його відрядження за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,005 грн/$1
|Європейські акції зростають на тлі позитивних корпоративних доходів; Французькі фондові індекси досягли рекордного рівня
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.02.24
|NovaPay у 2023 р. збільшило кількість транзакцій на 31% зі зростанням їхньої суми на 41%
|Ціни на золото призупиняють втрати, але залишаються нижчими за $2000 через проблеми з процентними ставками
|Азіатські акції підтримуються технологіями; Японія дрейфує після рецесії у четвертому кварталі
|Долар робить паузу, доки митикують представники ФРС; єна стійка, незважаючи на сюрприз ВВП
Бізнес
|У США обмежили використання ШІ для ухвалення рішень про медичне страхування
|ЄС ратифікував угоду, яка регулює штучний інтелект
|Porsche презентував оновлений седан Taycan
|Перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер запустять для продажу у 2024-му, а за два роки — 10 000-кубітний
|Тайвань звинуватив Китай у крадіжці технологій виробництва мікросхем
|Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ
|OpenAI розробляє ШІ, який зможе керувати пристроями для автоматизації завдань