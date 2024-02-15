Європейські акції зростають на тлі позитивних корпоративних доходів; Французькі фондові індекси досягли рекордного рівня

Європейські акції зросли в четвер, чому сприяло зростання французьких акцій та слабкі дані щодо ВВП Великобританії, тоді як коментарі президента Європейського центрального банку Крістін Лагард про процес дефляції в єврозоні підняли настрої.

Французькі акції перевершили аналогічні показники в регіоні: базовий індекс Франції CAC 40 досяг рекордного рівня завдяки стійким доходам від Renault та Pernod Ricard.

Цей стрибок також підштовхнув індекс автомобілів та запчастин майже до дворічного максимуму, піднявшись на 1,7%.

Акції Renault зросли на 6,2% після того, як автовиробник повідомив про зростання рентабельності та виручки і запропонував більше грошей інвесторам завдяки величезному збільшенню дивідендів, у той час як акції Pernod Ricard зросли на 5,4%, оскільки виробник спиртних напоїв тепер очікує, що продажі цього року стабілізуються після важких перших шести місяців.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 піднявся на 0,6%, перевищивши дворічний максимум, при цьому Goldman Sachs підвищив цільовий показник базового індексу на 2024 рік до 510 пунктів, що є потенціалом зростання приблизно на 5% порівняно з поточними рівнями.

Британський індекс FTSE 100 також додав 0,6%, оскільки британська економіка набула рецесії у другій половині 2023 року, що посилило ставки на те, що Банк Англії пом'якшить свою грошово-кредитну політику.

"Економіка Великобританії по суті падає на дно. Зниження темпів зростання було лише дуже помірним у другому півріччі", - сказав Стівен Пейн, портфельний менеджер Henderson Global Investors.

Усі сектори торгувалися у плюсі, за винятком акцій нафтогазового сектора, які впали майже на 1% після падіння акцій BP та Shell, які торгувалися без поділу.

Інвестори зробили позитивні висновки після того, як Лагард заявила на слуханнях у Європейському парламенті у Брюсселі, що недавні економічні дані з єврозони вказують на те, що інфляція повертається до цільового рівня, як і прогнозувалося.

Акції Tomra підскочили на 22,7% і піднялися на вершину базового індексу після того, як норвезький постачальник послуг з управління відходами опублікував результати за четвертий квартал, що перевищили прогнози, завдяки сильному зростанню продажів у підрозділах зі збору та переробки відходів.

Акції Fortnox злетіли на 15,8% після того, як шведська компанія-розробник програмного забезпечення опублікувала результати за четвертий квартал, що перевершили очікування, і збільшила дивіденди.

Акції німецького Commerzbank зросли на 2,1%, оскільки кредитор заявив, що планує ще одне зростання прибутку в 2024 році після того, як у 2023 році він повідомив про свій найбільший прибуток за 15 років.

Акції Embracer впали на 14,8% до нижньої точки індексу STOXX 600 після того, як шведський розробник ігор повідомив про дещо слабший, ніж очікувалося, операційний прибуток за період з жовтня по грудень, але зберіг прогноз на весь рік.

Акції "Stellantis" зросли на 0,1%. Автовиробник попередив, що наступний рік буде «неспокійним», оскільки його операційний прибуток упав на 10% у другому півріччі.