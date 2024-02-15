Азіатські акції підтримуються технологіями; Японія дрейфує після рецесії у четвертому кварталі

Акції більшості азіатських акцій зросли в четвер, оскільки акції найбільших технологічних компаній слідували за зростанням своїх аналогів у США, а японський індекс Nikkei 225 наблизився до рекордних максимумів, незважаючи на те, що економіка несподівано вступила в рецесію.

Але в той час як японські ринки зростали, зростання в широкій Азії було набагато стриманішим, оскільки неприйняття ризику все ще зберігалося на тлі ослаблення бетів на швидке зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Регіональні ринки отримали позитивну динаміку від Волл-стріт: фондові індекси США закрилися вище, оскільки постійний ажіотаж навколо штучного інтелекту і деякі високі прибутки призвели до зростання акцій важковагових технологічних компаній.

Ф'ючерси на S&P 500, Nasdaq 100 та Dow Jones знизилися на азіатських торгах. Аналітики кажуть, що американські акції, ймовірно, зазнають ще більших втрат після більш високих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції.

Індекс Nikkei 225 зріс на 0,7% до 37 982,50 пунктів - 34-річного максимуму. Індекс також знаходився неподалік рекордного рівня в 38 915 пунктів, який востаннє спостерігався в 1989 році.

Зростанню індексу Nikkei в основному сприяли акції важковагових технологічних компаній, а акції виробників чіпів та суміжних з ними компаній зафіксували значне зростання на ажіотажі навколо штучного інтелекту. Акції технологічного інвестора SoftBank Group Corp. зросли на 2,4% майже до трирічного максимуму, акції виробника обладнання для тестування мікросхем Advantest Corp. зросли на 1,6%, а акції найдорожчого виробника чипів у Японії Tokyo Electron Ltd. - Додали майже 4%.

Ширший TOPIX впав на 0,1%.

Дані, опубліковані раніше того ж дня, показали, що валовий внутрішній продукт Японії несподівано скоротився у четвертому кварталі, оскільки приватне споживання постраждало від високої інфляції та слабкої єни. Дані показали, що Японія входить у технічну рецесію після зниження ВВП протягом двох кварталів поспіль.

Але рецесія посилила ставки на те, що Банк Японії й надалі відкладатиме підвищення відсоткових ставок із наднизьких рівнів - тенденція, яка віщує тривалий період м'яких грошово-кредитних умов для японських ринків. Ця тенденція була ключовим чинником ралі акцій Японії протягом останніх двох років.

Інші азіатські ринки також зросли завдяки зростанню технологічного сектора. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,5% після того, як звіт Bloomberg показав, що Майкл Беррі, який, як відомо, повідомив про кризу субстандартного іпотечного кредитування 2008 року, збільшив свої активи у технологічних важкоатлетах JD.com та Alibaba Group.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,1%. Індонезійські акції показали найкращі результати за день: зведений індекс Джакартської фондової біржі зріс на 1,3% після того, як міністр оборони Прабово Субіанто, готовий перемогти у виборах на пост президента країни.

Австралійський індекс ASX 200 додав 0,7%, оскільки дані показали, що ринок праці ще більше охолоне в січні, що дає Резервному банку менше стимулів для подальшого підвищення відсоткових ставок. Однак зростання індексу ASX стримувалося падінням на 2,3% акцій гірничодобувної компанії BHP Group Ltd після того, як вона повідомила про приголомшливу шкоду від знецінення своїх активів у Бразилії та австралійському нікелевому бізнесі на суму $5,7 млрд.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття, хоча місцеві технологічні важковаговики, схоже, відстежуватимуть зростання своїх американських аналогів.