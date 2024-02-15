Долар робить паузу, доки митикують представники ФРС; єна стійка, незважаючи на сюрприз ВВП

У четвер долар США утримувався нижче за тримісячний максимум, оскільки гравці ринку намагалися оцінити, коли Федеральна резервна система, ймовірно, почне знижувати відсоткові ставки, оскільки представники ФРС зважували дані щодо інфляції.

Перебуваючи під новим тиском цього тижня, єна у вівторок утримала тримісячний мінімум проти долара, незважаючи на дані, що показують, що економіка Японії впала в рецесію, оскільки вона несподівано скорочувалася протягом двох кварталів поспіль через слабкий внутрішній попит.

Дані за січень щодо інфляції в США відсунули бети на перше зниження ставки ФРС на середину року після того, як вони показали, що індекс споживчих цін зріс на 3,1% у річному вимірі, порівняно з очікуваним зростанням на 2,9%.

За даними CME FedWatch tool, зараз ринок прогнозує відсутність зниження ставок у березні порівняно з 77% бетів, зроблених місяць тому на те, що зниження ставок почнеться саме тоді. Ринки вбачає 60% ймовірність того, що ФРС також збереже ставки на своєму травневому засіданні.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі заявив у середу, що шлях ФРС, як і раніше, йтиме правильним шляхом, навіть якщо найближчими місяцями зростання цін буде трохи різкішим, ніж очікувалося, і центральному банку слід побоюватися занадто довгого очікування, перш ніж він знизить процентні. ставки.

Заступник голови ФРС з нагляду Майкл Барр заявив, що ФРС зберігає впевненість, але січневі цифри індексу споживчих цін показують, що шлях США назад до інфляції в 2% "може бути тернистим".

«ФРС дотримується довгострокового підходу, і їхня «шлях» назад до 2% допускає невдачі на цьому шляху. І коментарі (чиновників ФРС) після гарячого звіту щодо інфляції підтверджують це», - сказав Метт Сімпсон, старший аналітик ринку. в Індекс міста.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести валют, консолідувався нижче за новий тримісячний максимум 104,97, досягнутого в середу, напередодні даних роздрібних продажів у США в січні, які мають вийти сьогодні. Востаннє він перебував на позначці 104,69.

Єна зміцнилася на 0,23% по відношенню до долара США до 150,26, продовжуючи утримуватися після того, як високопосадовці валютного ринку Японії застерегли від "швидких" рухів єни напередодні, і незважаючи на несподівано слабкі дані щодо валового внутрішнього продукту Японії в четвер .

Внаслідок цього промаху Японія втратила титул третьої за величиною економіки світу, поступившись місцем Німеччини.

Валютний стратег Банку Співдружності Австралії Керол Конг вважає, що технічна рецесія мало вплине на курс долар/єна, а майбутні весняні переговори щодо заробітної плати є більш важливими як для перспектив політики Банку Японії, так і для єни.

"Справді, ринки продовжують оцінювати високу ймовірність підвищення ставки Банком Японії у квітні, незважаючи на негативні дані щодо ВВП", - сказав Конг.

Тим не менш, схоже, що напруження долара збережеться, оскільки трейдери переорієнтуються на зниження ставок ФРС пізніше цього року, сказала вона.

«На цьому фоні, на нашу думку, подальше усне втручання з боку японської влади не чинитиме більш ніж тимчасового тиску на пару USD/JPY».

В інших країнах регіону, австралійський долар упав після несподівано слабких показників зайнятості, впавши на 0,15% до $0,648.

Ківі впав на 0,06% до долара США до $0,60825.

Тим часом фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2558, напередодні даних щодо ВВП Великобританії, які будуть оприлюднені в четвер.

Євро практично не змінився і становив $1,0727.