Волл-стріт закрилася зростанням завдяки Uber, Lyft та Nvidia

Акції Волл-стріт у середу різко зросли, оскільки платформи таксі Lyft та Uber виросли, а Nvidia змістила Alphabet з позиції третьої за вартістю компанії на фондовому ринку США.

Nvidia обігнала Alphabet щодо ринкової капіталізації напередодні квартальних результатів домінуючого виробника ШІ-чіпів, які будуть оприлюднені наступного тижня, тепер її ринкова вартість становить $1,825 трлн після того, як її акції зросли на 2,5%.

Акції Uber зросли майже на 15% до рекордного рівня, чому сприяв план зворотного викупу акцій на 7 мільярдів доларів.

Акції Lyft злетіли на 35% після того, як їхній прибуток перевищив прогнози, і компанія заявила, що вперше у 2024 році створить позитивний вільний грошовий потік.

Допомагаючи підняти індекс S&P 500, Meta Platforms та Tesla додали понад 2%.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,96% і завершив сесію на позначці 5000,62 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 1,30% до 15 859,15 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,40% до 38 424,27 пунктів.

Акції Super Micro Computer підскочили більш ніж на 11%, чому сприяв недавній прибуток продавця серверного обладнання, пов'язаного зі штучним інтелектом. Це допомогло індексу Russell 200 підскочити на 2,4%, що стало найбільшим одноденним стрибком із середини грудня.

Індекси Волл-стріт у вівторок впали до більш ніж тижневого мінімуму, а індекс Доу-Джонса (блакитних фішок) показав найгірший день за 11 місяців після того, як дані показали, що основні споживчі ціни в січні залишилися майже вдвічі вищими за цільовий показник ФРС в 2 %, що змусило інвесторів переглянути свої ставки. скоротити очікування.

«Незалежно від того, коли відбудеться перше зниження, я думаю, що ринок має остерігатися того, чого боїться ФРС. ФРС побоюється надто раннього зниження ставок та необхідності підняти ставки. Це було б катастрофою для цього ралі», - сказав Джейк Долархайд, головний виконавчий директор компанії Longbow Asset Management в Талсі, Оклахома.

Запропонувавши деяке полегшення, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі заявив, що шлях до повернення до цільового показника інфляції в 2%, встановленого центральним банком, як і раніше, йтиме правильним шляхом, навіть якщо в найближчі кілька місяців зростання цін буде трохи сильнішим, ніж очікувалося.

Очікування, що ФРС знизить процентну ставку цього року, спровокували ралі на Волл-стріт в останні місяці, внаслідок чого індекс S&P 500 досяг рекордних висот.

Ф'ючерси на відсоткові ставки припускають, що трейдери здебільшого очікують, що ФРС почне знижувати ставки до своєї червневої наради щодо політики, показав CME FedWatch tool.

Акції Robinhood Markets зросли на 13% після несподіваного прибутку у четвертому кварталі.

Криптовалютні акції Coinbase, Marathon Digital та Riot зросли більш ніж на 13% кожна, оскільки ринкова вартість біткойнів уперше з 21 листопада перевищила 1 трильйон доларів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 дев'ять виросли, на чолі з промисловими індексами (+1,67%), за якими йшло зростання в секторі послуг зв'язку (1,42%).

Зростаючи емітенти індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 3,6 до одного.

Індекс S&P 500 встановив 37 нових максимумів та 4 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 92 нових максимуми та 68 нових мінімумів.