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Капіталізація біткоїна перевищила $1 трлн уперше з грудня 2021 року
17:24 14.02.2024 |
14 лютого 2024 року капіталізація біткоїна перевищила $1 трлн, згідно з CoinMarketCap. Це сталося вперше з грудня 2021 року.
Стрибок показника стався на тлі підвищення ціни активу. 14 лютого курс біткоїна подолав позначку в $51 000.
На момент написання капіталізація монети становить $1,012 трлн:
За тиждень приріст за цією позицією досяг 19,81%, згідно з TradingView.
За даними порталу Companies Market Cap, біткоїн входить до топ-10 позицій/контрагентів за показником капіталізації. Він обійшов такі компанії, як Visa, Tesla і Berkshire Hathaway:
Це відбувається не вперше. У грудні 2023 року актив також увійшов до топ-10, а в січні 2024 року - обійшов за показником капіталізації компанію Meta.
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