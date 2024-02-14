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АНАЛІТИКА

Капіталізація біткоїна перевищила $1 трлн уперше з грудня 2021 року

17:24 14.02.2024 |

Фінанси

 

14 лютого 2024 року капіталізація біткоїна перевищила $1 трлн, згідно з CoinMarketCap. Це сталося вперше з грудня 2021 року.

Стрибок показника стався на тлі підвищення ціни активу. 14 лютого курс біткоїна подолав позначку в $51 000.

На момент написання капіталізація монети становить $1,012 трлн:

Капіталізація біткоїна перевищила $1 трлн уперше з грудня 2021 року

 

За тиждень приріст за цією позицією досяг 19,81%, згідно з TradingView.

Капіталізація біткоїна перевищила $1 трлн уперше з грудня 2021 року

 

За даними порталу Companies Market Cap, біткоїн входить до топ-10 позицій/контрагентів за показником капіталізації. Він обійшов такі компанії, як Visa, Tesla і Berkshire Hathaway:

Капіталізація біткоїна перевищила $1 трлн уперше з грудня 2021 року

 Топ-10 позицій/контрагентів за показником капіталізації. Джерело: Companies Market Cap.

Це відбувається не вперше. У грудні 2023 року актив також увійшов до топ-10, а в січні 2024 року - обійшов за показником капіталізації компанію Meta.

За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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