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АНАЛІТИКА

Долар помітно зміцнюється до фунта після виходу даних про інфляцію в Британії

14:30 14.02.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів і дешевшає до єни вдень у середу, ринок оцінює перспективи грошово-кредитної політики Європейського центрального банку (ЄЦБ) і дані про інфляцію у Великій Британії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Пара євро/долар за даними на 13:40 кв торгується на рівні $1,0706 порівняно з $1,0709 на закриття попередньої сесії.

Наступною дією ЄЦБ буде зниження ключових процентних ставок, а час першого зниження залежатиме від статданих, сказав головний економіст регулятора Філіп Лейн.

"Ми рухаємося в правильному напрямі у боротьбі з інфляцією, але вона потребуватиме більше часу. Ми націлені на повернення інфляції до цільового рівня в 2%. Ціновий тренд, на нашу думку, хороший", - сказав Лейн в інтерв'ю іспанському телеканалу RTVE.

Водночас він додав, що існують ризики занадто швидкого або занадто пізнього зниження ставок.

Курс фунта до долара становить $1,2547 проти $1,2592 за підсумками торгів у вівторок.

Споживчі ціни у Великій Британії в січні зросли на 4% у річному вираженні після такого ж підвищення місяцем раніше, повідомило в середу Національне статистичне управління (ONS) країни.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Bloomberg, передбачав прискорення інфляції до 4,1%.

Споживчі ціни в Британії в січні знизилися на 0,6% порівняно з груднем, коли вони підвищилися на 0,4% у помісячному порівнянні.

Курс долара в парі з єною становить 150,58 єни з 150,78 єни на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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