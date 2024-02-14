Фінансові новини
- |
- 14.02.24
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі, – голова НБУ
Національний банк України (НБУ) планує продовжувати поступово скасовувати валютні обмеження, але водночас просить бізнес вчасно та в повному обсязі повертати валютний виторг та уникати схем фіктивного імпорту.
Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив під час виступу на заході Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), передає Інтерфакс-Україна.
"Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі. Це проблема, і про це треба говорити. Так само ми бігаємо за схемами, пов'язаними з фіктивним імпортом, що знекровлює наші золотовалютні резерви", - сказав голова Нацбанку.
Пишний зауважив, що ресурс для подальшого пом'якшення валютних обмежень об'єктивно обмежений, оскільки він залежить від експортного виторгу та міжнародної фінансової допомоги в країну, з ритмічністю надходження якої вже виникли певні складнощі.
Водночас голова НБУ зазначив, що Україні вже вдалося два місяці вистояти без зовнішньої допомоги, хоча у 2022 році такий сценарій здавався нереалістичним.
Водночас він зазначив, що в базовому прогнозі Нацбанк, як і раніше, закладає, що зовнішня допомога в запланованому у держбюджеті на 2024 рік розмірі $37 млрд буде отримана в повному обсязі.
Скільки валюти бізнес не повернув в Україну?
Як повідомлялося, обсяг неповернення валютного виторгу в Україну перевищує $8 мільярдів, розповідав Андрій Пишний у грудні минулого року.
Для боротьби з цим явищем, Національний банк з 11 листопада 2023 року зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів.
Це стосується товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 00 (насіння соняшнику), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія ріпакова), 2306 (макуха), здійснених із 11 листопада 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти РФ та його задачу
|Зеленський призначив колишнього заступника Залужного Євгена Мойсюка уповноваженим з питань гарантій безпеки
|Сенат США схвалив виділення 60 млрд доларів для України
|Cенат США ще на крок наблизив голосування за пакетний проєкт з допомогою для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Долар помітно зміцнюється до фунта після виходу даних про інфляцію в Британії
|Обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі, – голова НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,1767 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.02.24
|Долар панує, оскільки тривка інфляція стримує бети на зниження ставки ФРС
|Ціни на золото прориваються нижче рівня підтримки в 2000 доларів на тлі побоювань щодо індексу споживчих цін
Бізнес
|Тайвань звинуватив Китай у крадіжці технологій виробництва мікросхем
|Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ
|OpenAI розробляє ШІ, який зможе керувати пристроями для автоматизації завдань
|Google приєдналася до коаліції з верифікації АІ-контенту
|Інженери Apple впевнені, що Vision Pro може знадобитися 4 покоління, щоб досягти «ідеальної форми»
|Директорка AMD Ліза Су стала мільярдеркою на тлі продажів процесорів для ШІ
|Глава OpenAI ведет переговоры о привлечении $5-7 трлн на проект в области ИИ-чипов - СМИ