Фінансові новини
- |
- 14.02.24
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,1767 грн/$1
12:42 14.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 14 лютого 2024 року.
|Показник
|13.02.2024
|14.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.1125
|38.1767
|0.17
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 14 лютого - 38,1264 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти РФ та його задачу
|Зеленський призначив колишнього заступника Залужного Євгена Мойсюка уповноваженим з питань гарантій безпеки
|Сенат США схвалив виділення 60 млрд доларів для України
|Cенат США ще на крок наблизив голосування за пакетний проєкт з допомогою для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Долар помітно зміцнюється до фунта після виходу даних про інфляцію в Британії
|Обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі, – голова НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,1767 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.02.24
|Долар панує, оскільки тривка інфляція стримує бети на зниження ставки ФРС
|Ціни на золото прориваються нижче рівня підтримки в 2000 доларів на тлі побоювань щодо індексу споживчих цін
Бізнес
|Тайвань звинуватив Китай у крадіжці технологій виробництва мікросхем
|Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ
|OpenAI розробляє ШІ, який зможе керувати пристроями для автоматизації завдань
|Google приєдналася до коаліції з верифікації АІ-контенту
|Інженери Apple впевнені, що Vision Pro може знадобитися 4 покоління, щоб досягти «ідеальної форми»
|Директорка AMD Ліза Су стала мільярдеркою на тлі продажів процесорів для ШІ
|Глава OpenAI ведет переговоры о привлечении $5-7 трлн на проект в области ИИ-чипов - СМИ