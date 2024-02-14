Долар панує, оскільки тривка інфляція стримує бети на зниження ставки ФРС

У середу долар торгувався поблизу тримісячних максимумів по відношенню до основних валют, оскільки трейдери скасували бети на перше зниження процентної ставки Федеральної резервної системи після несподівано високих показників інфляції США напередодні.

Підйом американської валюти вище 150 єн вперше з 17 листопада спонукав головного валютного дипломата Японії натякнути на ризик інтервенції, якщо швидке, спекулятивне зниження єни продовжиться.

Згідно з даними програми LSEG, ф'ючерси на федеральні фонди в даний час оцінюються без зниження ставок у березні і з ймовірністю менше 50% у травні, згідно з даними програми LSEG, після того, як індекс споживчих цін США (ІСЦ) у січні зріс на 3,1%, проти прогнозів у 2,9%.

"Чиновники ФРС заявили, що чекають на дані, які покажуть, що інфляція наближається і залишиться на низькому рівні - цей звіт спростував це припущення", - сказав Джеймс Найвтон, старший корпоративний валютний дилер Convera.

"Очікування ФРС протистоять очікуванням японської інтервенції, і зараз невідомо, хто стане переможцем у цьому змаганні", - додав він.

Трейдери стежитимуть за тим, чи приєднається голова Банку Японії Кадзуо Уеда до попереджень про вплив слабкої єни на економіку, а також захочуть почути, як представники ФРС, які виступають цього тижня, інтерпретують дані щодо інфляції, сказав Найвтон.

Головний валютний дипломат Японії Масато Канда заявив у середу, що офіційні особи «уважно стежать за змінами на валютному ринку з почуттям невідкладності» і «за потреби будуть вдаватися до відповідних дій».

Він сказав, що «недавні кроки були стрімкими» і «можуть вплинути на економіку». Поточна слабкість єни "відбиває як фундаментальні фактори, так і спекулятивні рухи", додав він.

Пара долар-єна має тенденцію слідувати за прибутковістю довгострокових казначейських облігацій США, яка зросла за ніч, а потім досягла нового 2,5-місячного піку в 4,332%.

З початку цього року долар додав у ціні близько 10 єн.

Тим часом індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести основних валют, включаючи єну, євро та фунт стерлінгів, торгувався на позначці 104,77, що неподалік тримісячного максимуму вівторка 104,96.

Євро залишався стабільним на рівні $1,0714 після падіння до тримісячного мінімуму $1,07005 за ніч.

Британський фунт практично не змінився і становив $1,25995 після падіння приблизно на 0,3% у вівторок. Однак це значно вище за недавні мінімуми, враховуючи міцні економічні дані Великобританії, які передбачають, що Банк Англії буде повільніше, ніж основні центробанки, знижувати ставки.

Австралійський долар піднявся на 0,19% до $0,6466, трохи відновивши позиції після падіння до тримісячного мінімуму $0,6443 за ніч.