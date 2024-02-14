Ціни на золото прориваються нижче рівня підтримки в 2000 доларів на тлі побоювань щодо індексу споживчих цін

Ціни на золото впали нижче за ключовий рівень підтримки на азіатських торгах у середу після того, як вищі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції за січень посилили побоювання, що Федеральна резервна система утримуватиме ставки на високому рівні довше.

Жовтий метал продемонстрував тривалі втрати після того, як у вівторок спотові ціни опустилися нижче за ретельно відстежувану підтримку в$2000 за унцію, при цьому аналітики попереджають про можливе подальше зниження після втрати ключового рівня підтримки.

Також було відмічено, що трейдери стабільно оцінюють скоре зниження відсоткових ставок з боку ФРС, що залишає золоту мало можливостей для відновлення у короткостроковій перспективі. Долар підскочив до тримісячного максимуму після даних вівторка, що ще більше чинило тиск на золото.

Спотове золото о 07:06 EET трохи подешевшало до $1992,64 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у квітні впали на 0,1% до $2005,05 за унцію. Обидва інструменти втратили більше 1% кожен у вівторок.

Спотове золото також впало нижче за $2000 за унцію вперше з середини грудня.

Джеймс Стенлі, старший стратег FOREX.com, сказав, що від $1975 до $1978 за унцію, швидше за все, стане наступним рівнем підтримки для золота, з огляду на те, що це був останній рівень підтримки, який жовтий метал бачив напередодні грудневого засідання ФРС.

Дані щодо інфляції індексу споживчих цін (ІСЦ) у вівторок показали, що в січні інфляція у США зросла більше, ніж очікувалося, що підтверджує недавні попередження ФРС про те, що стійка інфляція утримає банк від зниження процентних ставок.

CME Fedwatch tool показав, що трейдери зменшують бети на зниження ставок у травні та червні, хоча трейдери, як і раніше, оцінювали ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів у червні з ймовірністю 51%.

Тим не менш, перспектива підвищення процентних ставок на більш тривалий термін не обіцяє нічого хорошого для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця тенденція обмежила якесь значне зростання цін на золото за останні два роки.

На останніх сесіях жовтий метал лише трохи просунувся вище $2050, хоча в 2023 році він все ж таки додав близько 10%.

Серед промислових металів ціни на мідь у середу продовжили знижуватися та повернулися до тримісячного мінімуму на тлі зміцнення долара та перспективи уповільнення економічного зростання.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення в березні впали на 0,5% до $3,6922 за фунт і були близькі до найнижчих рівнів із середини листопада.

Перспектива підвищення ставок на більш тривалий термін також вплинула на побоювання з приводу уповільнення попиту на мідь, враховуючи, що економічна активність зазвичай знижується в умовах високих ставок.

Ціни на мідь також все ще вагаються через відкриття величезного родовища в Замбії, яке, як очікується, збільшить світову пропозицію. Однак очікується, що для того, щоб родовище перетворилося на повноцінну копальню, потрібно багато часу.