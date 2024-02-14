Wall St завкрилася різким зниженням, оскільки стійка інфляція викликає розпродажі

Основні індекси Волл-стріт впали у вівторок після того, як споживача інфляція виявилася вищою, ніж очікувалося, зруйнувавши очікування ринку щодо неминучого зниження процентних ставок, що призвело до підвищення прибутковості казначейських облігацій США.

Індустріальний індекс Dow Jones Industrial Average зафіксував найбільше одноденне падіння у відсотках майже за 11 місяців після того, як звіт Департаменту праці показав, що споживчі ціни в США в січні зросли вище за прогнози, на тлі різкого зростання вартості житла.

«Акції перебувають у режимі відступу після все ще інфляційного звіту про ІСЦ», - сказав Террі Сендвен, головний стратег з капіталу U.S. Bank Wealth Management. «Чим вище для тривалої інфляції, це невдача для Федерального резерву».

Цього року ринки зросли завдяки бетам на те, що ФРС почне знижувати ставки у травні. S&P 500 вперше закрився вище 5000 у п'ятницю. Dow також торгується поблизу рекордно високого рівня, а у понеділок Nasdaq ненадовго перевищив свій рекордний максимум закриття з листопада 2021 року.

Після публікації даних про інфляцію бети трейдерів на зниження ставки в травні щонайменше на 25 базисних пунктів впали до 36,1% з приблизно 58% до публікації даних, тоді як очікування на червень становили 74,3%, показав CME FedWatch tool .

Чутливі до ставок мегакапи, такі як Microsoft, Alphabet, Amazon.com та Meta Platforms, впали від 1,6% до 2,2%, оскільки прибутковість казначейських облігацій США загалом підскочила до двохмісячних максимумів.

Акції більшості виробників чіпів, таких як Micron Technology, Qualcomm та Broadcom, також впали, в результаті чого індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 2%.

Нерухомість, споживчі товари та комунальні послуги призвели до втрат серед 11 основних галузевих індексів S&P 500, при цьому нерухомість впала до мінімуму за понад два місяці.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією також впав на 4,3%, що стало найбільшим одноденним падінням з 16 червня 2022 року.

«Багато керуючих Федеральної резервної системи за останні кілька тижнів виступили з різними вказівками на те, що скорочення, які очікується ринком у першій половині року, могли бути передчасними. Тепер дані CPI, безперечно, підтверджують цю картину», - сказав Боб. Елліотт, головний інвестиційний директор Unlimited Funds.

Останні дані надійшли після помірного перегляду інфляції в останньому кварталі 2023 року, через що інвестори ненадовго заспокоїлися щодо траєкторії інфляції.

Індекс волатильності Cboe, вимірювач страху на ринку, досяг найвищого рівня з листопада.

S&P 500 втратив 68,14 пунктів, або 1,37%, до 4953,70 пунктів, тоді як Nasdaq Composite втративши 282,64 пунктів, або 1,79%, до 15659,91. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 522,05 пунктів, або на 1,36%, до 38 275,33.

Це стало найбільшою одноденною відсотковою втратою Dow з 22 березня 2023 року.

JetBlue Airways злетіла на 21,6% після того, як інвестор-активіст Карл Ікан повідомив про долю у 9,91%, додавши, що акції перевізника «недооцінені».

Акції Arista Networks впали на 5,5% після того, як постачальник хмарних рішень прогнозував скориговану валову рентабельність поточного кварталу нижче за очікування, а Marriott International втратив позиції після того, як гостиничний оператор прогнозував річний прибуток нижче за прогнози Street.

Акції компанії-виробника програмного забезпечення Cadence Design Systems впали на 4% після похмурого квартального прогнозу продажів, тоді як виробник іграшок Hasbro втратив після більшого, ніж очікувалося, падіння продажів і прибутку у святковий квартал.

Акції Tripadvisor підскочили на 13,8%, оскільки онлайн-туристична агенція сформувала спеціальний комітет для оцінки пропозицій угоди.

На NYSE емітенти, що знижуються, переважали тих, хто просувається у співвідношенні 10 до 1, а на Nasdaq - у співвідношенні 4,9 до 1.

На біржах США 12,9 млрд акцій змінили власника в порівнянні з 11,71 млрд ковзної середньої за останні 20 сесій.