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Джеймі Даймон
Скорочення депозитного портфеля в січні пов'язане з фактором сезонності - НБУ
23:53 13.02.2024 |
Гривневі депозити населення і бізнесу в січні скоротилися через фактор сезонності, вважає директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України (НБУ) Володимир Лепушинський.
"По-перше, це сезонність. На грудень концентрується досить значний обсяг виплат на зарплати і грошове утримання, тому за грудень зазвичай обсяг виплат зростає. У січні, коли ці кошти витрачаються, відповідно вони перетікають на рахунки юридичних осіб, і вони знижуються", - пояснив він під час дискусії, ініційованої Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), у вівторок.
Лепушинський зазначив, що Нацбанк за оперативною статистикою лютого спостерігає поступове зростання депозитів на вимогу і строкових вкладів у гривні.
"Тобто довіра до банківської системи є, зберігається і це позитивний сигнал", - наголосив він.
Як повідомлялося, депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн - до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року.
Депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн - до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн. Зокрема, знизилися депозити як у гривні - на 2,6%, або 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так і у валюті - на 2,1% у доларовому еквіваленті, або $0,20 млрд, до $9,47 млрд.
Депозити бізнесу в січні зменшилися на 1,7%, або 21,8 млрд грн - до 1 трлн 259,5 млрд грн. Переважно за рахунок падіння гривневих депозитів на 3,5%, або 32,5 млрд грн, - до 884,85 млрд грн. Проте валютні вклади в доларовому вираженні збільшилися на 3,2%, або $0,31 млрд - до $9,89 млрд.
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