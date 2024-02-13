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Долар США стабільний до євро та єни, знижується до фунта
14:34 13.02.2024 |
Долар США слабо змінюється в парах з євро та єною вдень у вівторок і помірно дешевшає в парі з фунтом стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%.
Пара євро/долар за даними на 13:52 EET торгується на рівні $1,0774 порівняно з $1,0773 на закриття попередньої сесії.
Трейдери очікують публікації січневого індексу споживчих цін (CPI) у США. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що інфляція в Штатах минулого місяця сповільнилася до 2,9% з 3,4% у грудні, а базова інфляція (індекс CPI без урахування цін на енергоносії та продукти харчування), як очікується, знизилася до 3,7% із 3,9%.
Тим часом індекс довіри інвесторів і аналітиків до економіки ФРН, який публікує дослідницький інститут ZEW, у лютому зріс до 19,9 пункту з 15,2 пункту в січні. Консенсус-прогноз передбачав більш помірне підвищення, до 17,5 пункту.
Аналогічний індикатор для єврозони зріс до максимальних за рік 25 пунктів з 22,7 пункту місяцем раніше за очікуваного зниження до 20,1 пункту.
Курс фунта до долара зріс на 0,3%, до $1,2662 проти $1,2627 за підсумками торгів у понеділок.
Курс долара в парі з єною становить 149,41 єни проти 149,35 на закриття минулої сесії.
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