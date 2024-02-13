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АНАЛІТИКА

Грошова маса в Україні в січні скоротилася на 2%, база - на 0,2%

13:36 13.02.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Грошова маса (агрегат M3) в Україні вперше скоротилася після січня 2023 року - на 2%, або на 61,31 млрд грн, і становила 3 трлн 15,87 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з даними на його сайті, це обґрунтовано зменшенням минулого місяця депозитів на 2,1%, - до 2 трлн 311 млрд грн, зокрема гривневих - на 3,1%, до 1 трлн 577 млрд грн, тоді як за грудень вони зросли на 8,7%, а за листопад - на 3,5%.

Грошові кошти в обігу поза банками (M0) після сезонного приросту на 6,3% у грудні в січні знизилися на 1,7% - до 704,1 млрд грн.

Грошова база після стрибка в грудні на 5,7% додала в січні лише 0,2%, або 1,72 млрд грн, - до 978,66 млрд грн.

Така динаміка пов'язана зі збільшенням на 5,3%, або на 13,78 млрд грн, резервних коштів банків - до 274,55 млрд грн.

Водночас обсяг депозитних сертифікатів Нацбанку різко скоротився: з 621,67 млрд грн до 564,26 млрд грн.

Обсяг усіх кредитів уперше зменшився з липня 2023 року - на 0,4%, або на 4,2 млрд грн - до 977,98 млрд грн. Зокрема, валютні кредити скоротилися на 2,2%, або на 5,51 млрд грн - до 247,58 млрд грн, тоді як гривневі збільшилися на 0,2%, або на 1,31 млрд грн - до 730,40 млрд грн.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні у 2023 році після зростання на 21% у 2022 році та 12% у 2021 році збільшилася ще на 23%, або на 575,4 млрд грн - до 3 трлн 77 млрд грн.


Грошова маса в Україні в січні скоротилася на 2%, база - на 0,2%
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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