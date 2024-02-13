Європейські акції падають напередодні даних із США

Європейські акції падають у вівторок, оскільки інвестори стали обережними напередодні даних про споживчі ціни в США, які мають вирішальне значення для визначення траєкторії процентних ставок Федеральної резервної системи, а також оцінки корпоративних доходів.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 упав на 0,3% із дворічного максимуму, а чутливі до ставок технологічні акції впали до тижневого мінімуму після падіння на 1,9%.

Акції Німеччини відстали від аналогів у регіоні та впали на 0,6%.

Вся увага буде прикута до індексу споживчих цін (ІСЦ) у США за січень, який вийде о 15:30 EET. Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що загальний індекс споживчих цін у річному обчисленні знизиться на довгоочікувані 50 базисних пунктів (б.п.) до 2,9%, внаслідок чого він опиниться в межах одного відсоткового пункту від цільового показника ФРС у 2 %.

Огляд економічних настроїв ZEW у Німеччині та єврозоні вийде о 10:00 за Грінвічем.

«Значна волатильність на ринку зберігається через спроби оцінити, скільки знижень ставок ми отримаємо до кінця року. Це не зміниться, незалежно від того, що cкажуть сьогоднішні дані. Щодо зниження ставок, то зараз це значною мірою даність, що ми побачимо початок зниження ставок цього року», - сказала Даніела Хаторн, старший ринковий аналітик Capital.com.

«Це просто питання величини чи того, як часто ми їх бачитимемо. Якби ми побачили вищі, ніж очікувалося значення, я думаю, ми могли б побачити, як долар знову піде вгору».

Згідно з CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки ФРС як мінімум на 25 б.п. у травні впала до 56% з більш ніж 95% на початку 2024 року.

Інвестори також уважно стежитимуть за коментарями члена правління Європейського центрального банку Аннелі Туомінен щодо будь-яких вказівок на динаміку ставок банку.

Серед кандидатів на прибуток, акції Michelin подорожчали на 5,6% і досягли вершини індексу STOXX 600 після того, як виробник шин повідомив про рекордні результати, пославшись на відстрочений позитивний вплив коригування цін у 2022 році.

Акції TUI зросли на 4,1%, оскільки найбільший туроператор Європи повідомив про показники, що перевершили очікування, в першому кварталі після того, як він отримав прибуток на тлі сталого попиту.

Акції Thyssenkrupp nucera зросли на 0,9% після того, як продаж німецької водневої компанії в першому кварталі зріс більш ніж на третину, що пов'язано зі зростанням попиту на її електролізерну технологію.

Акції Randstad зросли на 0,7% після того, як основний прибуток голландського рекрутера у четвертому кварталі виправдала очікування ринку, оскільки солідна маржа та генерація коштів компенсували падіння виручки.

Тим часом, акції BE Semiconductor впали на 3,7%, акції ASML впали на 3%, а акції Aixtron впали на 2,7% після того, як її колега Siltronic заявила, що очікує на «значне» зниження її EBIT у 2024 році.