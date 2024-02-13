НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,1125 грн/$1

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10439-2 про реформу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) - він зареєстрований як альтернативний до законопроєкту, який раніше подав Кабмін, і в якому БЕБ фактично лишали під контролем заступника голови ОП Олега Татарова.