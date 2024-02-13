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НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,1125 грн/$1
12:54 13.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 лютого 2024 року.
|Показник
|12.02.2024
|13.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.8515
|38.1125
|0.69
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 13 лютого - 37,8951 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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