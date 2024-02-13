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АНАЛІТИКА

Долар наближається до 150 ієн напередодні даних щодо інфляції в США

08:13 13.02.2024 |

Фінанси

 

У вівторок долар загравав із психологічним порогом у 150 єн і залишався загалом стабільним напередодні ключового показника інфляції в США, який вийде сьогодні.

Торги в Азії на початку торгів були значною мірою млявими, оскільки ринки Китаю та Гонконгу все ще були закриті через новорічні свята за місячним календарем, а трейдери залишалися насторожі напередодні публікації у вівторок даних про споживчі ціни в найбільшій економіці світу.

Востаннє долар коштував 149,39 єни, піднявшись до рівня 150, який, на думку аналітиків, ймовірно, спровокує подальші атаки з боку японських чиновників у спробі підтримати валюту.

Єна, яка з початку року вже впала більш ніж на 5% до долара, перебуває під постійним тиском, оскільки інвестори знижують свої очікування щодо масштабів і темпів циклу пом'якшення політики Федеральної резервної системи. Ведмеді по єні також надихаються ознаками того, що Банк Японії чинитиме опір агресивному підвищенню ставок, навіть якщо він вийде з негативних процентних ставок цього року, як прогнозують ринки.

«Це щось на кшталт історії прибутковості. Прибутковість у США перебуває на рівні максимуму на 2024 рік, тому це, безумовно, допомогло парі долар/єна», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Він також підтримується керрі. За такої низької волатильності і... 2024 року ринки були дуже раді додати ризик у свої портфелі, і керрі-трейд, безумовно, є частиною цього, що підтримує долар/єну через різницю в прибутковості».

Євро впав на 0,03% до 1,0768 дол., а фунт стерлінгів впав на 0,07% до 1,2620 дол.

Австралійський долар також упав на 0,08% до $0,6526.

Вся увага була прикута до січневого звіту з інфляції в США, який має вийти пізніше того ж дня, що, ймовірно, дасть додаткову ясність щодо того, як скоро і наскільки ФРС може знизити ставки цього року.

Ряд стійких економічних даних США, зокрема звіт про різке збільшення кількості робочих місць, опублікований раніше цього місяця, посилили очікування, що ставки в США, ймовірно, залишаться високими протягом тривалого часу.

Ринки нині оцінюють зниження ставок ФРС приблизно на 110 базисних пунктів цього року, починаючи з травня, порівняно з приблизно 160 базисними пунктами наприкінці минулого року.

Напередодні даних вівторка, Федеральний резервний банк Нью-Йорка заявив у своєму січневому огляді споживчих очікувань, що інфляція через рік і п'ять років не зміниться і становитиме 3% та 2,5% відповідно.

Прогнозоване зростання інфляції через три роки впало з грудневих 2,6% до 2,4%, найнижчого рівня з березня 2020 року .

"Очевидно, що долар США дійсно виграв від стійких даних, які ми бачили останнім часом, і ми ніби побачили, що історія економічної переваги США дійсно є тим, що рухає валютними ринками в цілому", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку в Капітал.com.

«Насправді ви не побачите такого ж рівня сили ні в Європі, ні десь в Азії... і це безперечно показує привабливість долара».

По відношенню до кошика валют долар додав 0,02% до 104,16. Новозеландський долар подешевшав на 0,11% до $0,6121.
За матеріалами: investing.com
 

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