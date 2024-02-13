Nasdaq впав з майже історичного максимуму, індекс Dow трохи виріс напередодні даних щодо інфляції

Індекс Nasdaq впав у понеділок після нетривалого перевищення свого рекордного максимуму з листопада 2021 року, тоді як індекс Dow скромно зріс напередодні двох звітів щодо інфляції в США, які можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи.

Індекс S&P 500 закрився трохи нижче, але залишився трохи вищим за рівень у 5000 пунктів, який він перетнув у п'ятницю.

Цього тижня трейдери чекають січневих індексу споживчих цін (ІСЦ) та індексу цін виробників (ІЦВ), щоб оцінити перспективи зниження відсоткових ставок. Цього тижня ринок також отримає дані щодо промислового виробництва, роздрібних продажів та попередні дані про споживчі настрої Мічиганського університету.

"Завтрашній звіт щодо індексу споживчих цін стане ще одним важливим показником того, де знаходиться інфляція, і це відіб'ється на темпах, коли ми можемо побачити зниження ставки за фондами ФРС", - сказав Майкл Розен, директор з інвестицій Angeles Investments. "Ніхто не хоче робити велику ставку так чи інакше".

Індекс Nasdaq втратив темп у другій половині дня після зростання на початку сесії, подолавши найвищий рівень закриття, досягнутий у листопаді 2021 року, в межах відсоткового пункту від свого історичного внутрішньоденного максимуму 16 212,229.

"По-справжньому високі показники інфляції можуть змусити деяких інвесторів трохи понервувати, але в іншому ФРС діятиме в тому ж режимі", - сказав Джо Салуцці, спів-менеджер з торгівлі в Themis Trading.

За останні чотири місяці великі компанії з більшою схильністю до штучного інтелекту очолили бугаєвий ринок на Волл-стріт, тоді як акції інших компаній також виросли на сподіваннях на неминуче зниження ставок і оптимістичні прогнози з боку бізнесу.

У ході сесії Nvidia перевершила Amazon.com за ринковою капіталізацією, оскільки ейфорія навколо штучного інтелекту вивела виробника чіпів на четверте місце серед найцінніших компаній США, але закінчила день позаду онлайн-рітейлера. Акції Nvidia завершили день зростанням на 0,16%, а акції Amazon упали на 1,2%.

Враховуючи недавні дані, що відображають стійку економіку, керівники центральних банків виявили меншу готовність до якнайшвидшого зниження ставок. Згідно з CME FedWatch Tool, шанси на зниження ставки як мінімум на 25 базисних пунктів у травні впали до 52,2% з більш ніж 95% на початку 2024 року.

Індекс S&P 500 втратив 4,12 пункту, або 0,08%, і закрився на позначці 5022,49 пункту, а Nasdaq Composite втратив 42,74 пункту, або 0,27%, до 15 947,92. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 135,76 пунктів, або 0,35%, до 38 807,45.

Індекс Russell 2000 компаній малої капіталізації піднявся на 1,9%.

"Інвестори переходять у ті області, які не встигають за ширшим ринком, тому що, можливо, саме там є велика цінність", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research. «Сьогоднішній день може стати для ринку свого роду днем лову риби».

Серед інших факторів зростання акції Diamondback Energy підскочили на 9,4%, що допомогло енергетичному сектору зі зростанням піднятися на перше місце в 11 секторах S&P 500. Endeavour Energy Partners.

Акції Joby Aviation зросли на 6,4% після того, як виробник електричних літаків підписав угоду про запуск послуг повітряного таксі в Об'єднаних Арабських Еміратах на початок 2026 року.

На Nasdaq 2835 акцій зросли, а 1452 впали, оскільки співвідношення 1,95 до 1 було на користь акцій, що ростуть. На Нью-Йоркській фондовій біржі число акцій, що ростуть, перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 3,4 до 1. Було 592 нових максимуму і 46 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 встановив 53 нових 52-тижневих максимуми і не виявив нових мінімумів, у той час як Nasdaq зафіксував 344 нових максимуми та 53 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,14 млрд акцій порівняно з 11,72 млрд ковзних середніх за останні 20 сесій.