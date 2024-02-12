Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

15:58 12.02.2024 |

Фінанси

 

Банки України на початку 2024 року підвищили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами трохи знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2024 року у національній валюті становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,9 в.п.

Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті впали 6,4% до 5,0% річних.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

 

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 227 млрд гривень.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

 

Ставки за депозитами

Середні ставки депозитів для населення впали з 8,6% до 8,5%.

Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

 

Депозитний портфель банків для населення скоротився на 2,5% до 1,051 трлн гривень.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

 

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8951
  0,2717
 0,72
EUR
 1
 40,8092
  0,2963
 0,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6404  0,08 0,22 38,1650  0,12 0,32
EUR 40,6536  0,11 0,28 41,4136  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8600  0,29 0,77 37,8950  0,30 0,78
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес