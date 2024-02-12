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Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами
15:58 12.02.2024 |
Банки України на початку 2024 року підвищили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами трохи знизилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
Ставки за кредитами
За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2024 року у національній валюті становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,9 в.п.
Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті впали 6,4% до 5,0% річних.
Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 227 млрд гривень.
Ставки за депозитами
Середні ставки депозитів для населення впали з 8,6% до 8,5%.
Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Депозитний портфель банків для населення скоротився на 2,5% до 1,051 трлн гривень.
Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
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