Фінансові новини
- |
- 12.02.24
- |
- 22:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
14:55 12.02.2024 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, дешевшає в парі з єною.
Активність торгів у понеділок нижча за звичайну, оскільки багато азійських ринків закриті у зв'язку зі святами з нагоди Нового року за Місячним календарем.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - також 0,02%.
Пара євро/долар за даними на 14:30 EET торгується на рівні $1,0771 порівняно з $1,0784 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2617 проти $1,2629 за підсумками торгів у п'ятницю.
Курс долара в парі з єною становить 148,99 єни з 149,28 єни на закриття попередньої сесії.
Увагу трейдерів спрямовано на січневі дані про динаміку споживчих цін у США, які будуть оприлюднені у вівторок.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення темпів інфляції (індекс CPI) у США минулого місяця до 3% у річному вираженні порівняно з 3,4% місяцем раніше. Базова інфляція (індекс CPI Core), як очікується, ослабла в січні до 3,8% з 3,9% місяцем раніше.
Сильні дані щодо американського ринку праці за січень змусили трейдерів переглянути прогнози щодо термінів зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС). Наразі шанси на те, що ФРС опустить ставку в березні, оцінюються трейдерами лише в 18% проти 81% місяць тому, за даними CME FedWatch.
Дані щодо інфляції в США важливі для оцінки ймовірності зниження ставок Федрезервом не лише в березні, а й у травні, зазначає Market Watch. Більш високі, ніж очікується, темпи зростання споживчих цін можуть змусити американський ЦБ ще далі відсунути терміни пом'якшення грошово-кредитної політики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами
|Barclays припиняє кредитувати видобуток нафти та газу. Був найбільшим спонсором галузі в ЄС
|Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
|JPMorgan: лише 7% інституційних інвесторів вірять у потенціал блокчейна
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,8515 грн/$1
|Угорська банківська група зацікавилася приватизацією «Сенс Банку»
Бізнес
|В США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, які «озвучив» ШІ
|Новий позашляховик Mazda CX-70 представлений офіційно
|OpenAI досягла позначки в 2 мільярди доларів річного доходу – FT
|Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об'єднала під цим брендом усі продукти з ШІ
|Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows
|Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
|Apple створила модель штучного інтелекту для редагування фотографій за допомогою текстових підказок