Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, дешевшає в парі з єною.

Активність торгів у понеділок нижча за звичайну, оскільки багато азійських ринків закриті у зв'язку зі святами з нагоди Нового року за Місячним календарем.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - також 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 14:30 EET торгується на рівні $1,0771 порівняно з $1,0784 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2617 проти $1,2629 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара в парі з єною становить 148,99 єни з 149,28 єни на закриття попередньої сесії.

Увагу трейдерів спрямовано на січневі дані про динаміку споживчих цін у США, які будуть оприлюднені у вівторок.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення темпів інфляції (індекс CPI) у США минулого місяця до 3% у річному вираженні порівняно з 3,4% місяцем раніше. Базова інфляція (індекс CPI Core), як очікується, ослабла в січні до 3,8% з 3,9% місяцем раніше.

Сильні дані щодо американського ринку праці за січень змусили трейдерів переглянути прогнози щодо термінів зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС). Наразі шанси на те, що ФРС опустить ставку в березні, оцінюються трейдерами лише в 18% проти 81% місяць тому, за даними CME FedWatch.

Дані щодо інфляції в США важливі для оцінки ймовірності зниження ставок Федрезервом не лише в березні, а й у травні, зазначає Market Watch. Більш високі, ніж очікується, темпи зростання споживчих цін можуть змусити американський ЦБ ще далі відсунути терміни пом'якшення грошово-кредитної політики.

