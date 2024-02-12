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JPMorgan: лише 7% інституційних інвесторів вірять у потенціал блокчейна
14:39 12.02.2024 |
Інституційних інвесторів, які вірять у потенціал блокчейна, стало менше. Про це свідчать дані опитування американського банку JPMorgan.
Експерти провели дослідження ринку й опитали близько 4000 інституційних трейдерів із понад 65 країн світу. Лише 7% респондентів висловили впевненість у потенціалі блокчейна протягом наступних трьох років.
Для порівняння, у 2022 році 25% інвесторів вважали блокчейн багатообіцяючою технологією. У 2023 році цей показник впав до 12%, згідно зі звітом.
Тим часом блокчейн, як і раніше, посідає третє місце за значущістю після штучного інтелекту (61%) та інтеграції API (13%):
27% трейдерів вважають, що інфляція матиме найбільший вплив на ринки у 2024 році. Ще 20% очікують серйозних змін на тлі виборів США. Тим часом, очікування рецесії знизилося до 18% порівняно з 30% у 2023 році.
Також опитування показало, що 78% респондентів не планують займатися трейдингом криптовалют, тоді як 9% активно торгують цифровими активами. Ще 12% учасників розглядають можливість виходу на криптовалютний ринок у найближчі п'ять років, зазначили в JPMorgan.
Раніше експерти банку відзначили зниження інтересу до спотових біткоїн-ETF. Також вони дійшли висновку, що зростання домінування Tether може негативно вплинути на крипторинок.
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