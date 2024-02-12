Європейські акції зростають на тлі підйому Волл-стріт

Європейські акції зростають в понеділок, чому сприяла динаміка на Волл-стріт, яка дозволила індексу S&P 500 вперше закритися вище за 5000 пунктів, тоді як інвестори оцінюють звіти та економічні дані, щоб отримати уявлення про прогноз ставок Європейського центрального банку.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,3% і коливається близько дворічних максимумів, причому всі сектори торгуються в плюсі.

Італійські акції перевершили показники регіональних аналогів, збільшившись на 0,6%, досягнувши найвищого рівня з червня 2008 року.

Акції нерухомості, чутливі до ставок, лідирували у зростанні серед секторів, піднявшись на 1,2% і наближаючись до свого найкращого дня майже за три тижні.

"Політики продовжують говорити, що їх надихає прогрес, досягнутий в галузі інфляції, але вони, як і раніше, виявляють обережність, і саме тому я думаю, що ви стали свідками деякого перегляду ринкових очікувань зниження процентних ставок", - сказала Сюзанна Стрітер, старший керуючий аналітик з інвестицій та ринків Hargreaves Lansdown.

«Проте, у вартість все ще включено чимало зниженнь ставок, і це частково викликає ентузіазм».

Цей тиждень повний економічних даних, включаючи зростання ВВП єврозони в четвертому кварталі, інфляцію споживчих цін в Іспанії та інших регіонах, а також дослідження ZEW, що дозволяє оцінити очікування галузі щодо стану економіки регіону.

По інший бік Атлантики інвестори уважно стежитимуть за січневими показниками індексу споживчих цін США, які буде оприлюднено у вівторок, щоб отримати інформацію про потенційні терміни зниження ставок Федеральною резервною системою.

Серед індивідуальних інвесторів, акції Tod's зросли на 17,2% після того, як приватна інвестиційна компанія L Catterton заявила, що оголосить тендерну пропозицію щодо купівлі 36% виробника розкішного взуття за ціною 43 євро за акцію.

Акції Novo Nordisk зросли на 1,1% після повідомлення про те, що її контролюючий акціонер Novo Holdings планує інвестувати до $7 млрд. щорічно до 2030 року.

Акції Saras впали на 5,4% після того, як глобальний сировинний трейдер Vitol погодився купити 35% акцій нафтопереробного заводу в італійської родини Моратті за ціною 1,75 євро за акцію, оцінюючи усю групу 1,7 мільярда євро.

Акції Just Eat Takeaway та Delivery Hero показали найкращі результати в індексі STOXX 600, піднявшись на 6,0% та 5,0% відповідно, після того, як Deutsche Bank підвищив цільову ціну акцій.

Акції Siemens Energy зросли на понад 4% після підвищення рейтингу BofA Global Research.