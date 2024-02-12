Фінансові новини
- |
- 12.02.24
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США слабо дешевшає до євро, фунта та єни
09:17 12.02.2024 |
Долар США слабо дешевшає в парах із євро, фунтом стерлінгів та ієною вранці у понеділок.
ICE індекс DXY, що розраховується, демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,06%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,02%.
Учасники ринку чекають на публікацію даних про січневу динаміку споживчих цін у США у вівторок. Очікується, що у річному вимірі інфляція сповільниться до 3% з 3,4% місяцем раніше, а помісячному порівнянні не зміниться і становитиме 0,2%.
У п'ятницю американська валюта опинилася під тиском після перегляду грудневого показника зростання цін у країні до 0,2% із 0,3%.
Трейдери, як і раніше, невисоко оцінюють ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в березні, але очікують його на травневому засіданні регулятора, пише Trading Economics.
Пара євро/долар станом на 8:11 EET торгувалася на рівні $1,0794 порівняно з $1,0784 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.
Курс фунта до долара майже не змінюється і знаходиться на позначці $1,2630 проти $1,2629 за підсумками торгів у п'ятницю.
Вартість долара в парі з ієною становить 149,19 єни проти 149,28 єни на закриття минулої сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|У січні Фонд гарантування відшкодував вкладникам збанкрутілих банків ₴23,6 мільйона
|Торік банки видали понад 6,1 тисячі іпотечних кредитів на ₴9,1 мільярда - НБУ
|Долар США слабо дешевшає до євро, фунта та єни
|Ціни на золото знизилися перед даними з інфляції, мідь впала через відкриття в Замбії
|За тиждень НБУ продав 201 мільйон доларів на міжбанку
|Азіатські акції слабо змінюються під час торгів, ослаблених святами
Бізнес
|Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
|Apple створила модель штучного інтелекту для редагування фотографій за допомогою текстових підказок
|Соцмережі Meta почнуть позначати контент, згенерований штучним інтелектом
|Audi представила оновлений позашляховик Q7
|У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах
|Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час
|Ford презентував оновлений кросовер Kuga