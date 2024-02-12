Долар США слабо дешевшає до євро, фунта та єни

Долар США слабо дешевшає в парах із євро, фунтом стерлінгів та ієною вранці у понеділок.

ICE індекс DXY, що розраховується, демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,06%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,02%.

Учасники ринку чекають на публікацію даних про січневу динаміку споживчих цін у США у вівторок. Очікується, що у річному вимірі інфляція сповільниться до 3% з 3,4% місяцем раніше, а помісячному порівнянні не зміниться і становитиме 0,2%.

У п'ятницю американська валюта опинилася під тиском після перегляду грудневого показника зростання цін у країні до 0,2% із 0,3%.

Трейдери, як і раніше, невисоко оцінюють ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в березні, але очікують його на травневому засіданні регулятора, пише Trading Economics.

Пара євро/долар станом на 8:11 EET торгувалася на рівні $1,0794 порівняно з $1,0784 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара майже не змінюється і знаходиться на позначці $1,2630 проти $1,2629 за підсумками торгів у п'ятницю.

Вартість долара в парі з ієною становить 149,19 єни проти 149,28 єни на закриття минулої сесії.