Ціни на золото знизилися перед даними з інфляції, мідь впала через відкриття в Замбії

Ціни на золото в понеділок трохи змінилися на азіатських торгах, ослаблених святами, при цьому жовтий метал зберігся в торговому діапазоні, встановленому минулого тижня, оскільки трейдери шукали більше сигналів від майбутніх даних щодо інфляції в США.

Серед промислових металів, ціни на мідь досягли майже тримісячного мінімуму після того, як KoBold Metals - стартап, який підтримує засновник Microsoft Білл Гейтс, виявив у Замбії велике родовище міді, яке може стати великою мідною копальнею.

Послаблення очікувань швидкого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою призвело до того, що в лютому золото знову впало в торговий діапазон від $2000 до $2050, оскільки ринки почали поступово оцінювати шанси зниження ставок у березні та травні.

Відсутність прямих сигналів минулого тижня також дала золоту мало ориєнтирів, і тепер трейдери розглядають майбутні дані щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) як такий значний сигнал.

О 05:07 EET спотове золото впало на 0,1% до $2023,48 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні впали на 0,1% до $2037,20 за унцію . Обсяги торгів у цих двох країнах були низькими через ринкові свята в Китаї, Гонконгу, Південній Кореї та Японії.

Очікується, що золото не побачить особливих змін напередодні даних щодо індексу споживчих цін США у вівторок. Хоча очікується, що дані покажуть подальше зниження інфляції в січні, ціновий тиск, як очікується, як і раніше, залишатиметься значно вищим за річний цільовий показник ФРС у 2%, що дасть центральному банку додатковий стимул для більш тривалого збереження процентних ставок на високому рівні.

Поряд із даними щодо інфляції, цього тижня в центрі уваги перебувають представники ФРС, у тому числі Ніл Кашкарі, Мері Дейлі та Ральф Бостік.

Очікується, що представники ФРС повторять нещодавні коментарі про те, що центральний банк не поспішає розпочинати зниження відсоткових ставок. Ця ідея викликала різкі втрати золота на початку лютого, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Долар також, як і раніше, близький до нещодавнього тримісячного максимуму, що утримує ціни на золото під тиском.

Тим не менш, золоту вдалося втриматися вище рівня підтримки у $2000 за унцію, хоча аналітики попереджають, що цей рівень може бути протестований найближчими днями.

Ціни на мідь впали у понеділок, збільшивши втрати попередньої сесії, через побоювання потенційного збільшення світових поставок.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,4% до $3,6727 за фунт - найнижчого рівня із середини листопада.

KoBold Metals, стартап, який підтримує засновник Microsoft Білл Гейтс, заявив, що виявив величезне родовище міді в Замбії, яке потенційно може стати одним з найбільших копалень у світі.

Президент Замбії Хакаїнде Хічілема заявив, що родовище, виявлене в рамках проекту «Мінгомба», під час експлуатації може дати від 500 до 600 000 тонн міді. Для порівняння, на руднику Ескондіда в Чилі, який вважається найбільшим у світі мідним рудником, у 2022 році було видобуто близько 1 мільйона тонн міді.

Це відкриття вказує на потенційне збільшення постачання міді в найближчі роки, що передбачає посилення тиску на ціни на червоний метал, які зазвичай виграють від посилення ринкових умов.

У 2024 році мідь вже зазнавала різких втрат на тлі постійних побоювань щодо уповільнення попиту в Китаї, найбільшому імпортері.