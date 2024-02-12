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За тиждень НБУ продав 201 мільйон доларів на міжбанку
07:41 12.02.2024 |
Нацбанк за тиждень зменшив обсяги продажу валюти до 201,2 мільйона доларів, що є найменшим показником за 2024 рік.
Про це відомо зі статистики Нацбанку.
Згідно зі статистикою, за тиждень з 5 по 9 лютого Нацбанк продав 201,2 млн дол і купив 800 тис дол.
Протягом зазначеного тижня НБУ продала найменші обсяги валюти за 2024 рік.
За минулий тиждень Нацбанк купив 15 млн дол і продав 239 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
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