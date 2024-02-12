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Азіатські акції слабо змінюються під час торгів, ослаблених святами
07:31 12.02.2024 |
Азіатські акції у понеділок трималися у вузькому діапазоні, оскільки більшість основних ринків регіону було закрито на Місячний Новий рік, тоді як втрати фармацевтичного гіганта CSL призвели до зниження австралійського ASX 200.
Ринки Китаю, Гонконгу, Сінгапуру та Південної Кореї було закрито на Місячний Новий рік, а Японію також було закрито на Національний день.
Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2%, оскільки безліч позитивних прибутків компенсували втрати CSL Ltd після того, як біофармацевтичний гігант заявив, що третя фаза дослідження ліків від серцевого нападу не досягла основного кінцевого показника ефективності.
Втрати акцій CSL, які є третіми за величиною з ринкової капіталізації акціями на ASX , компенсували сильне зростання ANZ Group Holdings Ltd та JB Hi-Fi Ltd після того, як вони показали високі прибутки за три та шість місяців до 31 грудня.
Акції JB Hi-Fi, зокрема, підскочили майже на 7% після того, як компанія зафіксувала менше, ніж очікувалося зниження піврічного прибутку.
Акції інших азіатських компаній були переважно стриманими. Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на нейтральне відкриття напередодні виходу ключових даних інфляції в Індії цього тижня. Дані були опубліковані лише через кілька днів після того, як Резервний банк Індії попередив, що найближчими місяцями він залишатиметься в основному яструбиним на тлі ризиків зростання інфляції.
Регіональні індекси мало відреагували на рекордне закриття акцій США у п'ятницю, оскільки трейдери стали значно обережнішими перед ключовими даними щодо інфляції в індексі споживчих цін у США, які вийдуть у вівторок.
Ф'ючерси на S&P 500 і Dow Jones змінилися трохи, тоді як ф'ючерси на Nasdaq 100 трохи знизилися на азійських торгах.
Очікується, що інфляція ІСЦ у США трохи сповільниться в січні, але, ймовірно, залишиться значно вищою за річний цільовий показник Федеральної резервної системи в 2%, що не дає центральному банку особливого стимулу для початку зниження відсоткових ставок.
Крім даних щодо інфляції, цього тижня виступить низка представників ФРС, які дадуть додаткові вказівки щодо монетарної політики.
Більшість азіатських ринків переживали млявий старт 2024 року, оскільки ринки почали поступово виключати можливість дострокового зниження процентних ставок у США.
Японські акції були винятком із цього правила, оскільки ставки на миролюбну поведінку Банку Японії та високі доходи змусили трейдерів масово вкладатися в японські акції. Ф'ючерси на Nikkei 225 у понеділок зросли на 0,2%.
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